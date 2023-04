Der Gitarrist Roger Tristao Adao veranstaltet ein Konzert in der Gottesackerkirche. (Archivbild)

Spanische Gitarrenmusik in Bad Langensalza

Bad Langensalza. In Bad Langensalza findet ein Konzert mit spanischer Gitarrenmusik statt. Das sind die Rahmendaten.

Der Gitarrist Roger Tristao Adao bringt am Freitag, 5. Mai, 19.30 Uhr mit seinem Programm „Danza andaluza“ spanische Gitarrenmusik in die Gottesackerkirche in Bad Langensalza.

Die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten diverse Musikstücke von Gaspar Sanz, Luys Milan, Isaac Albeníz, Enrique Granados und Francisco Tarrega.

Das kontrastreiche Programm des Gitarristen bietet Abwechslung zwischen Melancholie und feurigen Rhythmen.

Roger Tristao Adao war bisher unter seinem Geburtsnamen Roger Zimmermann bekannt. Adao lebt als freischaffender Gitarrist. Bereits seit 1999 findet in seinem Wohnort Friedrichsrode jährlich im August ein von ihm organisiertes Gitarrenfestival statt.