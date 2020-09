Spanische Renaissance in Bad Langensalzaer Marktkirche

Bad Langensalza. Ein Konzert mit jüdischer, maurischer und christlicher Musik wartet am Freitag auf Zuhörer in Bad Langensalza.

Musik aus jüdischen, maurischen und christlichen Lebenswelten erwartet Zuhörer bei einem Konzert am Freitag, 25. September, ab 17 Uhr in der Marktkirche in Bad Langensalza. Sabine Loredo Silva und Ulf Dressler aus Halle wollen mit ihrem Programm „Musik vom Hofe Toledos und der Alhambra“ in die spanische Renaissance und in das Mittelalter entführen. Mit Gesang und Lauteninstrumenten präsentieren sie die drei Kulturkreise. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.