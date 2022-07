Sparkasse schließt im November in Herbsleben

Herbsleben. Unterschriften wurden für den Erhalt der Sparkassen-Filiale in Herbsleben gesammelt. Warum das den Erhalt nicht retten konnte.

Die Sparkasse in Herbsleben wird Ende November schließen. Laut Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) steht die Entscheidung fest. Das sei jetzt aus einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Unstrut-Hainich Christian Blechschmidt hervorgegangen.

Vergangene Woche übergab der Bürgermeister mit einigen Vertretern des Ortes und der Ratsfraktionen mehrere hundert Unterschriften, die für den Erhalt der Geldinstitut-Filiale im Ort gesammelt wurden. Mascher sagt, man habe gehofft, die Schließung noch abzuwenden. Doch an den Sparkassen-Plänen gebe es nichts mehr zu rütteln, bedauert er.

Anfang Juni hatte die Sparkasse angekündigt, ihr Filialnetz im Unstrut-Hainich-Kreis neu zu strukturieren. Unter anderem soll die bisher in Herbsleben tätige Beraterin ab 1. Dezember in der Filiale im benachbarten Bad Tennstedt als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen. Doch wer kein Auto habe und auf den Bus angewiesen sei, komme von Herbsleben nur schlecht in den Nachbarort.

Mascher ist froh, dass in Herbsleben zumindest eine SB-Stelle mit Geldausgabe- und Einzahlautomat und Überweisungsterminal in Selbstbedienung bleiben wird.