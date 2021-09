Spaß auf dem Rummel

Alexander Volkmann über einen vergnüglichen Familienausflug

In Bad Langensalza hat die Rummelwoche begonnen, in Mühlhausen ist sie schon wieder vorbei.

Schießbude, Kettenkarussell, Schoko-Weintrauben, Autoscooter, Berg-und-Tal-Bahn, Bogenschießen, Schokoapfel, gebrannte Mandeln – mit acht Begriffen ist mein Familienausflug dorthin schnell umrissen. Eine knappe Stunde Aufenthalt, 60 Euro weniger im Portemonnaie. Die Schausteller sollen nach langer Pause doch unterstützt werden.

Ich hole mir ein kleines Tütchen Mandeln und schlendere beobachtend über den Platz. Putzig, wie der Papa einen Euro nach dem anderen im Automaten versenkt, um mit dem Greifer das Plüschtier zu angeln, das sich das Mädchen ausgesucht hat. Mama feuert von hinten an. Und zack, wieder flutscht das Metall am Ohr des Häschens vorbei. Oder die Frau, die von ihrem Mann fünf Euro bekommt, um sich mit Dartpfeilen ein Piccolöchen zu schießen: Sieben Pfeile, sieben Treffer. Respekt!

Das erheitert mich ebenso wie der Mann (ein ziemlicher Schlaps), den die Fliehkraft in der Berg-und-Tal-Bahn immer näher an seine Ehefrau presst. Die Gesichter deuten an: so nah waren sie sich in letzter Zeit selten.

Herrlich, dieser Rummel. Der Besuch hat sich gelohnt – für mich auch ohne Besuch im schwindelerregenden Fahrgeschäft.