Spende aus Kirchheilingen für das Kinderhospiz

Jan Behner (rechts) übergab am Dienstag die 1000 Euro an Marcus Köhler vom Kinderhospiz Mitteldeutschland.

Kirchheilingen. Beim Rollenden Museum in Kirchheilingen kamen 1000 Euro an Spenden zusammen, die nun an das Kinderhospiz Tambach-Dietharz übergeben wurden.

Eine Spende in Höhe von 1000 Euro hat Kirchheilingens Bürgermeister Jan Behner (parteilos) am Dienstag in Tambach-Dietharz an das Kinderhospiz Mitteldeutschland übergeben. Das Geld kam beim Rollenden Museum zusammen, einem Oldtimer-Treffen am Tag des offenen Denkmals, das Behner initiierte.