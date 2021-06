Spende für Lauf und Insektenhotel an Langensalzaer Sonnenhof-Schule übergeben

Bad Langensalza. Die Sonnenhof-Schule in Bad Langensalza braucht Geld für den Traum vom Grünen Klassenzimmer.

Ein Insektenhotel hat das Unternehmen TMP Fenster + Türen der Sonnenhof-Schule in Bad Langensalza gespendet. „Eigentlich war unser Kontingent für dieses Jahr schon ausgeschöpft“, wird Geschäftsführer André Leffler in der Mitteilung zitiert. Doch der Hausmeister der Schule, Thomas Hibbeler, hatte die Insektenhotels an anderen Standorten gesehen und die Firma schließlich überzeugt, dass die Sonnenhof-Schüler auch eines der Insekten-Häuschen brauchen.

Das Unternehmen unterstützte zudem die Schule beim Spendenlauf am 21. Juni mit 250 Euro. Es übernahm eine Patenschaft für fünf Jungen der Klasse 3a, welche locker die dafür notwendigen zehn Runden schafften.

Mit dem Spendenlauf wurde Geld für das Grüne Klassenzimmer gesammelt, welches derzeit in der Schule aufgebaut wird. Als ersten Schritt habe man auf dem Schulhof Bäume gepflanzt. Da aber eine Investitionssumme von etwa 4000 Euro im Raum stehe, war die Idee mit dem Lauf entstanden.

Die Kinder hatten sich für dafür Spender – Eltern, Großeltern oder Firmen – gesucht, die ihnen pro Runde Geld zukommen lassen. Mit den rund 2000 Euro, die so zusammenkamen, sieht sich die Schule ihrem Ziel schon ein großes Stück näher.