Spenden bei Konzert in Mühlhausen für ukrainische Hilfskonvois gesammelt

Mühlhausen. Beim ersten Konzert der Kreismusikschule nach zwei Jahren Corona-Pause kamen Spenden in Höhe von 280 Euro zusammen.

Bei einem Konzert der Musikschule des Unstrut-Hainich-Kreises am Sonntag kamen Spenden in Höhe von 280 Euro zusammen. Das Geld soll dem Verein Ukrainischer Landsleute in Thüringen zugute kommen, der damit die Hilfskonvois in die Heimat finanzieren möchte.

Wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt, organisierte die Kreismusikschule die Spendenaktion kurzfristig. Das Konzert war das erste nach zwei Jahren Corona-Zwangspause.