Spendenaktion für Mühlhäuser Tafel

Mühlhausen. Schülerinnen des Evangelischen Schulzentrums können der Mühlhäuser Tafel dank einer Projektarbeit helfen.

Spenden zu akquirieren scheint in Zeiten von Corona besonders schwer, wie Kira Gräbedünkel (links), Leonie Dörre und Chiara Zeuch vom Evangelischen Schulzentrum jetzt feststellten. Für eine Projektarbeit widmeten sie sich der Mühlhäuser Tafel. Sie haben ein Praktikum in der Ausgabestelle absolviert und eine Spendenaktion gestartet. 50 größere regionale Unternehmen aus Branchen, die von Corona weniger betroffen sind, wurden per Mail angeschrieben. Enttäuschend: Viele haben den Aufruf ignoriert, nur wenige gespendet. Letztlich kamen 600 Euro und 50 Cent zusammen, die an Tafelchefin Veronika Broschat (rechts) übergeben wurden. „Wir sind über jede Spende dankbar“, sagt Reiner Engel von der Diakonie. Die drei Mädchen hätten dennoch mehr Resonanz für ihr Engagement verdient.