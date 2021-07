Sperrung der B 249 in Mühlhausen endet

Mühlhausen. Reparatur des Wasserrohrs wird abgeschlossen.

Nach zwei Wochen Vollsperrung wird die B 249 in der Wanfrieder Straße in Mühlhausen wieder geöffnet. Laut Stadtverwaltung geschehe dies am Freitag, 2. Juli im Lauf des Nachmittags. Die umfangreiche Reparatur der Wasserleitung werde dann planmäßig abgeschlossen. Damit endet auch die teils weiträumige Umleitung der viel befahrenen Straße Richtung Eigenrieden. Im Zusammenhang damit wird die Hollenbacher Landstraße an Montag wieder voll gesperrt, zwischen der Straße „Am Danielsberg“ und „Bei der Breitsülze“.