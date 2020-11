Sperrungen von Obermarkt und Burgstraße in Mühlhausen

Voraussichtlich bis Mitte Dezember müssen Autofahrer im Bereich Obermarkt und Burgstraße mit Sperrungen und Umleitungen rechnen. Ab diesem Montag, 16. November, werden in den Straßen die Pflasterbeläge erneuert, teilt die Stadtverwaltung mit. Diese Arbeiten seien zwingend notwendig und in zwei Abschnitte aufgeteilt. Demnach wird ab Montagmorgen zunächst die Burgstraße gesperrt. Der Obermarkt kann laut Stadt bis voraussichtlich Ende November wie bisher angefahren werden. Auch die Zufahrt – keine Durchfahrt – zur Bollstedter Gasse und Grasegasse soll möglich sein. In dieser Zeit werde der Obermarkt auch in der entgegengesetzten Fahrtrichtung geöffnet.

Am Montag, 30. November, soll der zweite Bauabschnitt beginnen, wobei dann auch die Obermarkt-Straße gesperrt wird. Die Straße „Bei der Marienkirche“ zwischen Pfortenstraße und Regensgasse werde zur Einbahnstraße. Wegen der Bauarbeiten, dem Baustellenverkehr und dem Gegenverkehr müsse das Parken teilweise untersagt werden.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Arbeiten voraussichtlich bis Mitte Dezember beendet sein werden und bittet Anwohner, Bürger und Gewerbetreibende um Verständnis für die Umstände.