Obdachlose sollen nicht länger in dieser Unterkunft in der Wendewehrstraße in Mühlhausen leben. Nun kann der Neubau beginnen.

Mühlhausen. In der Wendewehrstraße in Mühlhausen soll neben der bisherigen Unterkunft eine neue entstehen. Nun können die Arbeiten beginnen.

Sperrvermerk für Mühlhäuser Obdachlosenasyl ist aufgehoben

Per Eilentscheidung hob Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) jetzt den Sperrvermerk über 470.000 Euro für eine neue Obdachlosenunterkunft auf. Der Rat hatte auf seiner Sitzung im März die Ausgabe gesperrt, da noch konkrete Angebote für Dach und Fassade fehlten. Die Unterkunft soll direkt neben der bisherigen in der Wendewehrstraße in Containerbauweise entstehen. Inzwischen sind die Angebote im Rathaus und liegen laut Bruns im finanziellen Rahmen des Geplanten. „Wir müssen bauen; beim Thema Unterkunft ist Druck im Kessel.“ Immer wieder war in der Unterkunft randaliert worden, die Feuerwehr rückt regelmäßig aus nach leichtfertigem Umgang mit Feuer.

