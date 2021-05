Sport der Burschenschaften wird kritisch hinterfragt

Burschenschaftsmitglieder sieht man in fast jeder Studentenstadt. Wie hier kommen auch alljährlich Studenten und sogenannte „Alte Herren“ zum Burschentag zum traditionellen Festakt im Burghof der Wartburg in Eisenach.

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Volkshochschule im Unstrut-Hainich-Kreis bietet zum Thema einen kostenlosen Online-Vortrag.

Die Bedeutung des Sports bei Burschenschaften steht am Donnerstag, dem 20. Mai, ab 18 Uhr im Mittelpunkt eines kostenlosen Online-Vortrags der Volkshochschule im Unstrut-Hainich-Kreis. Außerdem wird das Konzept der Männerbünde nicht nur in Sachen Sportarten kritisch hinterfragt, sondern fundiert analysiert inwieweit die etablierte interne Kultur eine Bedrohung für die Gesellschaft sein kann. Die Teilnehmer können den Vortrag live verfolgen und Fragen per Chat stellen. Im Anschluss ist ein Gedankenaustausch und Diskussion mit den Referenten geplant.

Verbindungsstudenten seien innerhalb ihrer Burschenschaft, in der häufig die Sportart Fechten ausgeführt wird, sehr diszipliniert gegenüber ihren Kameraden, heißt es in der Mitteilung. Der Vortrag beleuchtet auch wie gerade in der Selbstfindungsphase im Studium ohne eine kontrollierende Instanz dieser Gehorsam erzeugt wird.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Thüringer Volkshochschulverband statt und wird vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gefördert.

Für Anmeldungen ist eine E-Mail nötig an info@vhs-uh.de. Nähere Auskünfte gibt es in der Volkshochschule unter der Telefonnummer 03601/81 26 92.