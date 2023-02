Spotted: Mühlhausens meist gesuchter Vogel ist jetzt hier zu Hause

Rosalie oder Rosario? Seit mehreren Wochen flattert der Rosakakadu in Mühlhausen herum. Es geht ihm gut.

Mühlhausen. Ein Rosakakadu ist seit Wochen in Mühlhausen unterwegs. Seine neu gewonnene Freiheit genießt er sichtlich. Inzwischen hat er sogar Unterstützer gefunden. Die ganze Geschichte.

Der aktuell wohl meist gesuchte Vogel Mühlhausens hat am Dienstagnachmittag An der Burg einen kleinen Spaziergang unternommen. Nach einem Rundflug durch die kahlen Baumwipfel zwischen Feldstraße und Pfortenteich ließ sich der Rosakakadu auf der Grünanlage nieder und erkundete zu Fuß, was es auf den Wiesen und Wegen zu entdecken gab.

Von Fahrradfahrern oder Spaziergängern lässt sich der Vogel nicht stören. Foto: Uwe-Jens Igel

Schnabelgerechte Apfelhäppchen auf der Wiese

Offensichtlich meinte es ein Anwohner gut mit dem grau-pinken Vogel. Denn dort lag nicht nur eine Handvoll Vogelfutter, sondern auch ein in schnabelgerechte Happen geschnittener Apfel und einige Stängel Kolbenhirse. Dem Kakadu schmeckte es – und dabei ließ er sich auch von neugierigen Kinderaugen, Fahrradfahrern und Autos nicht wirklich stören.

Ganz Mühlhausen ist auf der Suche nach einem Rosakakadu Ganz Mühlhausen ist auf der Suche nach einem Rosakakadu Gestatten, ich bin Rosalie. Foto: Uwe-Jens Igel

Ganz Mühlhausen ist auf der Suche nach einem Rosakakadu Oder bin ich Rosario? Foto: Uwe-Jens Igel

Ganz Mühlhausen ist auf der Suche nach einem Rosakakadu Wahrscheinlich habe ich einen Namen, aber leider kenne ich diesen nicht. Foto: Uwe-Jens Igel

Ganz Mühlhausen ist auf der Suche nach einem Rosakakadu Inzwischen wird er regelmäßig mit Hirse, Apfel und Vogelfutter versorgt. Foto: Uwe-Jens Igel

Ganz Mühlhausen ist auf der Suche nach einem Rosakakadu Und, es geht ihm gut. Foto: Uwe-Jens Igel

Wer das Vogelfutter auf der Wiese platziert hat, ließ sich am Dienstag nicht herausfinden. Vermutlich stammte es aus einer der zahlreichen Einfangversuche, die der Vogel bisher alle erfolgreich abwenden konnte. Seine neu gewonnene Freiheit scheint er offensichtlich in vollen Zügen zu genießen.

Bereits Anfang des Jahres war der Kakadu in der Mühlhäuser Innenstadt aufgetaucht – ohne einen Hinweis auf seine Herkunft. Seitdem wird er immer wieder gesichtet. Die Sozialen Netzwerke sind voll mit Bildern des Tieres. Das Tierheim, die Feuerwehr und viele Tierfreunde aus der Kreisstadt haben bereits Einiges unternommen, um den Vogel einzufangen. Vor allem aus Sorge, weil ein Kakadu Minusgrade eigentlich nicht so gut verträgt. Offensichtlich ist das Tier aber robuster als Experten annehmen. Anzeichen von Erschöpfung, Schwäche oder Unterernährung zeigt er nicht.

Bei seinem Spaziergang durch das sonnige Mühlhausen am Dienstag zeigte der Kakadu nun auch seinen Ring. Den trägt er stolz am linken Fuß und blieb seinen potenziellen Rettern bisher verborgen. Die Nummer auf dem Ring könnte Aufschluss darüber geben, woher der Kakadu kommt.

Noch immer ist allerdings nicht bekannt, wem der Vogel gehört. Trotz mehrerer Aufrufe in unserer Zeitung und im Internet hat sich bisher kein Eigentümer gemeldet.

Als sein neues Zuhause hat der Kakadu nun offenbar das Areal um die Burg auserkoren. Wer dort etwas genauer hinhört, kann den stattlichen Vogel relativ schnell ausfindig machen. Denn der Kakadu ist nicht nur schön, sondern auch gesprächig – er schwatzt viel und laut.

