Sprechstunde beim Mühlhäuser Oberbürgermeister Bruns

Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) lädt für nächsten Dienstag, 6. Oktober, zu einer Bürgersprechstunde in sein Büro in der Ratsstraße 25 ein. Bürgerinnen und Bürger können dort von 14 bis 17 Uhr ihre Anliegen persönlich besprechen. Um eine Anmeldung mit Angabe des Anliegens wird gebeten. So kann gegebenenfalls schon im Voraus eine Lösung erarbeitet und in der Sprechstunde eine abschließende Antwort gegeben werden. Andernfalls werden die Fragen und Sorgen durch die Verantwortlichen in der Verwaltung so schnell wie möglich geklärt und im Anschluss schriftlich beantwortet.

Anmeldungen per Telefon: 03601/ 452 102 oder per E-Mail an:oberbuergermeister@muehlhausen.de