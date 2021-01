Spritpreise im Unstrut-Hainich-Kreis mit am höchsten

Im Unstrut-Hainich-Kreis sind im Bundesvergleich an den Tankstellen mit die höchsten Spritpreise zu zahlen. Der Blick am Mittwoch auf die Säule spiegelt zudem den Preisanstieg seit Jahresbeginn wider.

Statistik zeigt, Tanken im Kyffhäuserkreis in Nordthüringen am günstigsten

Unstrut-Hainich-Kreis. Wer im Unstrut-Hainich-Kreis tankt, muss seit Jahren tiefer in die Tasche greifen als in den meisten anderen Landkreisen Deutschlands. In kaum einer anderen Region sind Benzin oder Diesel noch teurer. Auch im Jahr 2020 belegte die Region um Mühlhausen und Bad Langensalza einen der letzten Plätze der Spritpreis-Statistik.

Im Deutschlandvergleich Plätze verloren

Von insgesamt 402 deutschen Kreisen und kreisfreien Städten landete der Unstrut-Hainich-Kreis auf Platz 382 beim durchschnittlichen Spritpreis, wie aus den Daten des Internet-Vergleichsportals benzinpreis.de hervor geht. Im vergangenen Jahr kostete ein Liter Super Benzin durchschnittlich 1,324 Euro, ein Liter Diesel 1,129 Euro. Im Jahr 2019 landete der Kreis im Ranking noch auf Platz 345. Dennoch waren 2020 die Preise rund 13 Cent günstiger als 2019. Laut Automobilclub ADAC lag das am Absturz des Rohölpreises im März und April.

Beim Vergleich der Nachbarkreise bietet sich ein ähnliches Bild wie in den Vorjahren. Deutlich günstiger war das Tanken im benachbarten Werra-Meißner Kreis in Hessen, wo der Liter Super im Schnitt fast fünf Cent und der Diesel fast vier Cent günstiger war. Autofahrer konnten auch beim Tanken im benachbarten Kyffhäuserkreis sparen, wo es nur geringfügig teurer war als bei den hessischen Nachbarn. Günstiger war es ebenfalls im Wartburgkreis und den Kreisen Nordhausen und Eichsfeld.

Thüringen eines der teuersten Bundesländer

Thüringen ist seit Jahren regelmäßig eines der teuersten Bundesländer, war 2020 sogar Spitzenreiter, laut benzinvergleich.de. Aufgrund der relativ geringen Bevölkerungszahl gibt es vergleichsweise wenige Tankstellen, dem entsprechend auch weniger Konkurrenz, die den Preis drückt, erklärte Oliver Reidegeld, Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen. Spritpreise seien Marktpreise, die von Angebot und Nachfrage bestimmt würden.

Das neue Jahr startete mit einen Schock für Autofahrer beim Blick auf die Preistafeln der Tankstellen. Die Preise zogen im Unstrut-Hainich-Kreis um rund zehn Cent an – das trifft ziemlich exakt die Prognose des ADAC aufgrund der neuen CO2-Bepreisung und der Rücknahme der Mehrwertsteuersenkung. Laut Institut der deutschen Wirtschaft gehen inzwischen zwei Drittel des Benzinpreises und etwa 60 Prozent des Dieselpreises an den Staat. Die Energiesteuer macht den größten Anteil aus – bei Benzin sind das 65,4 Cent je Liter und bei Diesel mit 47 Cent.

Einer Studie des ADAC zufolge ist Kraftstoff zwischen 5 und 8 Uhr am teuersten. Anschließend fällt der Preis, um am späteren Vormittag deutlich anzuziehen. Dabei beobachtet der ADAC über den Tag hinweg deutliche Ausschläge nach oben oder unten an den Preistafeln in häufigem Wechsel. Grundsätzlich empfiehlt der Automobilclub deshalb, möglichst dann zu tanken, wenn die Nachfrage gering ist – meist zwischen 20 und 22 Uhr.

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Preise empfiehlt der ADAC den Autofahrern mehr denn je, vor dem Tanken die Spritpreise, etwa auf Handyapps, zu vergleichen: „Wer die teils erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld.“

Der Vergleich:

Die Sprit-Preise der Region:

Rang* / Region – Preis für Super-Benzin – Preis für Diesel

(Durchschnitt Jahr 2020)

96 / Werra-Meißner-Kreis – 1,28 – 1,093

108 / Kyffhäuserkreis – 1,278 – 1,102

192 / Wartburgkreis – 1,288 – 1,112