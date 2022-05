Die Entwicklung auf dem und um das Gelände der ehemaligen Görmar-Kaserne stand im Mittelpunkt des Antrittsbesuchs von Staatssekretärin Katja Böhler in Mühlhausen

Staatssekretärin zu Besuch in Görmar

Mühlhausen. Landrat verweist bei Besuch von Katja Böhler auf die Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes und des Umfelds.

Ihren Antrittsbesuch absolvierte die Wirtschafts-Staatssekretärin Katja Böhler (SPD) in Mühlhausen. Laut einer Mitteilung sah sie sich in der ehemaligen Görmar-Kaserne um. Dort zieht schrittweise das Landratsamt in sanierte Gebäude. Nördlich davon entsteht ein neues Industriegebiet. Der Landrat hob das Zusammenspiel zwischen Kasernengelände, Industriegebiet, der nahen Mikroelektronik-Fläche und dem Berufsschulcampus hervor.