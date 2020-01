Stadtwerke gleichen das Tourismus-Defizit aus

Die Stadt Bad Langensalza ist auch ein großer Unternehmer. Einen Überblick über ihre Tochterbetriebe mit ihren gut 1400 Beschäftigten, ihre Lage und Entwicklung im Jahr 2018, gibt der Beteiligungsbericht, der dem Stadtrat vorgelegt wurde.

Unter dem Dach der Holding-Gesellschaft SHL, die der Stadt alleine gehört, firmieren die 100-prozentigen Töchter Servicegesellschaft (SGL), die Kur- und Tourismus-GmbH (KTL) und mit 94 Prozent die Wohnungsgesellschaft WBL. Die restlichen sechs Prozent hält die Stadt direkt. An den Stadtwerken (SWL) hält die Holding 60 Prozent, 40 Prozent gehören dem Energiekonzern Eon. Die Netze GmbH ist eine vollständige Tochter der SWL. Weiter gehören der Stadt 26,9 Prozent des Hufeland-Klinikums, dem wiederum das Medizinische Versorgungszentrum zu 100 Prozent gehört.

Die Konstruktion, unter dem Dach der Holding Firmen zu bündeln, ermöglicht, dass die Gewinne aus den Stadtwerken abgeführt werden können in die KTL. Denn die betreibt defizitäre Einrichtungen wie die Friederikentherme, die Gärten und die Tourismus-Information. Der Baumkronenpfad im Hainich macht hingegen Gewinn. Auch eigene Ferienwohnungen bietet die KTL an.

2018 verzeichneten die Touristiker sinkende Besucherzahlen auf dem Baumkronenpfad und in den Gärten, auch in Folge des heißen Sommers. Die KTL machte Verluste von rund 1,5 Millionen Euro, die von den Stadtwerken ausgeglichen wurden. Die erwirtschafteten 2018 zusammen mit der Netze GmbH gut drei Millionen Euro, von denen ein Anteil an die Teag geht. Zum Vergleich: Zwei Jahre davor waren es noch fast 3,9 Millionen Euro Gewinn.

Der WBL wird in dem Papier ein „sehr gutes Geschäftsjahr“ attestiert: Sie erzielte einen Überschuss von 624.000 Euro. Dennoch hat auch die Wohnungsgesellschaft zu kämpfen, vor allem mit dem demografischen Wandel. 149 der 1580 Wohnungen standen im Vorvorjahr leer, dazu acht von 32 Gewerbe-Immobilien. 51 Objekte seien wegen ihres Zustands nicht mehr vermietbar. 603.000 Euro hat die WBL 2018 investiert, vor allem in den barrierearmen Umbau am Birkenweg 16 und in der Bad-Nauheimer-Straße 17.

Immer mehr in den Fokus rücke auch die Energieeinsparung mit Blick auf den Klimaschutz. 1,4 Millionen Euro flossen in die Instandhaltung. Eine gewisse Chance sieht die WBL auch mit Blick auf die weiter steigenden Mieten in Erfurt samt Umland: Das könne dazu führen, dass Menschen, die dort arbeiten, hier, wo die Mieten günstiger seien, wohnen und lieber pendeln. Denn der für Bad Langensalza prognostizierte Bevölkerungsrückgang treffe auch die WBL unmittelbar.

Der größte Arbeitgeber im städtischen Portfolio ist das Hufeland-Klinikum, das zu rund einem Viertel der Stadt und zu drei Vierteln dem Kreis gehört. 1230 Mitarbeiter zählte man dort im Jahr 2018. Das Klinikum erzielte einen Überschuss von knapp drei Millionen Euro, von denen 460.000 Euro als Zuwendung an die MVZ-Tochter flossen. Zum Vergleich: 2016 waren es noch 6,9 Millionen, 2017 nur 124.000 Euro. Für 2019 werde mit einem Gewinn von nur noch 50.000 Euro gerechnet.

Dem gegenüber standen 2018 Investitionen von 6,2 Millionen Euro, überwiegend aus Eigenmitteln, wie es im Bericht heißt. Die Hufeland-Tochter Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit zwei Standorten in Mühlhausen und Bad Langensalza erzielte im Berichtsjahr einen Gewinn von 451.000 Euro.

„Die Stadt Bad Langensalza erfüllt einen großen Teil ihrer kommunalen Aufgaben außerhalb der Kernverwaltung in wirtschaftlich geführten Unternehmen“, heißt es im Vorwort des Berichts: Weil die finanziellen Spielräume der Stadt selbst sich durch die Übertragung immer neuer Aufgaben verringern, spielten die Töchter auch im investiven Bereich eine zunehmende Rolle.