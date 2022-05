Städtischer Chor Bad Langensalza gibt Konzert zum Frühling

Bad Langensalza. Das Ensemble lädt am Sonntag, 22. Mai in die Kirche in Aschara.

Ein Frühlingskonzert gibt der Städtische Chor Bad Langensalza am Sonntag, 22. Mai, um 16 Uhr in der Sankt-Petri-Kirche Aschara. Auf dem Programm steht eine Mischung aus bekannten und weniger bekannten Volksliedern und Melodien. Am Ende des Konzerts, das unter der Leitung von Thomas Riede stattfindet, sind die Besucher eingeladen, mit in das eine oder andere Lied einzustimmen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.