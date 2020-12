Vom 28 Meter hohen Bahnviadukt in Lengenfeld/Stein gab ein Quintett der Obereichsfeld-Musikanten ein begeisterndes Adventskonzert.

Lengenfeld/Stein. Nur ein Programmpunkt beim 30. Weihnachtsmarkt in Lengenfeld/Stein.

Ständchen für die Dorfältesten in Lengenfeld/Stein

Eine vorgezogene Nikolausfahrt, ein Entenrennen auf der Frieda, das Kochduell um die beste Feuerzangenbowle, die Weihnachtsbäckerei in Hardegens Backstube, eine Sonderausstellung und mehr standen einst auf dem Programm des 30. Weihnachtsmarktes in Lengenfeld/Stein. Doch das Jubiläumsfest zum Auftakt der Weihnachtsmärkte im Unstrut-Hainich-Kreis am ersten Adventswochenende fiel wegen Corona aus – fast.

Der geschmückte Anger des Ortes blieb diesmal leer. Foto: Reiner Schmalzl

Auf einen der Programmpunkte mussten die Lengenfelder nicht verzichten: Der Kirmesverein organisierte kurzfristig ein Konzert der Obereichsfeld-Musikanten vom Eisenbahnviadukt aus. Das Quintett erfreute die Zuhörer an Straßenrändern, vor den Haustüren und Fenstern am Sonntag mit vorweihnachtlichen Klängen. „Das war sicherlich kein Ersatz für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt, aber eine großartige Überraschung zum Beginn der Adventszeit“, sagte Ortsbürgermeister Karl-Josef Hardegen (CDU).

Es war auch ein Geburtstagsständchen für die ältesten Einwohner von Lengenfeld. Denn Maria Ruhland beging am ersten Adventssonntag ihren 97. Geburtstag, Hermann Hagemann wurde am Tag zuvor 94. Hardegen bedankte sich bei den Obereichsfeld-Musikanten für ihre Treue zum jährlichen Weihnachtsmarkt. 2021 soll der Jubiläumsmarkt nachgeholt werden.