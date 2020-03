Starke Frauen, schwere Steine in Seebach

Während Andrea Scheit auf dem Gabelstapler sitzt und ihn souverän Richtung Halle bewegt, hält Anja Sennewald die schwere Natursteinplatte mit beiden Händen im Lot. Ins Schwanken geraten sollte die mehrere hundert Kilo schwere Granitplatte lieber nicht. Das Material muss in die Werkstatt, soll dort auf dem Schneidetisch in Form gebracht werden. Mit der Technik, ob Stapler oder Säge, kennen sich die beiden Frauen bestens aus und natürlich mit dem geschäftlichen.

Vor 20 Jahren haben sie sich mit Handel und Zuschnitt von Natursteinplatten in Seebach selbstständig gemacht. Schwere Steine, starke Frauen, so war das von Anfang an. Und trotzdem mussten auch Lieferanten oder Kunden manchmal mit anfassen, wenn besonders schwere Platten zu bewegen waren.

„Am Anfang wurden wir als Chefs in einer Männerdomäne auch infrage gestellt“, erinnert sich Andrea Scheit. Wenn Kunden nicht wussten, dass hier Frauen das Sagen haben, marschierten sie schnurstracks zu den männlichen Angestellten weiter – und mussten sich eines Besseren belehren lassen. Nach zwei Jahrzehnten sind auch denn diese Steine aus dem Weg geräumt. Weil Andrea Scheit und Anja Sennewald Expertinnen in Sachen Naturstein sind und regelmäßig Schulungen für die Verarbeitung neuer Materialien besuchen, bitten Fliesenleger häufiger um fachlichen Rat.

Treppenstufen, Fensterbänke, Küchenarbeitsplatten sind bis heute das Kerngeschäft. Eines der Prestige-Projekte seien die Waschtische in einigen Bädern im Erfurter Radisson-Hotel gewesen, darunter auch in der Präsidenten-Suite. Dazu kommen gelegentliche Sonderaufträge. So wie der von Peter Hillmann aus Mühlhausen. Vor ein paar Wochen hatte er eine Granitplatte schneiden lassen, die genau in den Backofen passt. Ordentlich vorgeheizt bäckt er darauf nun Steinofen-Brot. „Wir wollen gerne Problemlöser sein“, meint Anja Sennewald, während sie die Kostprobe entgegen nimmt.

Material kommt von Steinbrüchenaus der ganzen Welt

Andrea Scheit und Anja Sennwald (rechts) führen seit 20 Jahren die Firma Naturstein-Ideen in Seebach. Foto: Alexander Volkmann

Während die Platten anfangs überwiegend aus Italien kamen und Andrea Scheit noch vor Ort einkaufte, hätten sich nun Zulieferer in Deutschland etabliert, mit denen ihre Firma Naturstein-Ideen zusammenarbeitet. Das Material, wie Granit, Marmor und Kalkstein, komme nun aus Steinbrüchen aus der ganzen Welt: Indien, China, Brasilien, Spanien, Norwegen. „Wenn etwas Interessantes gefunden wird, kommt es auf den Markt“, sagt Anja Sennewald. So gibt es neben den großen Tafeln, die auf dem Gelände in Seebach zur Auswahl stehen, auch hunderte Muster, die bestellt werden können.

„Naturstein ist ein ehrliches und gewachsenes Produkt“, bekräftigt Anja Sennewald. Das mache seien Charme aus. Zunehmend gebe es auch die Nachfrage nach einheitlichem, reinem Material. Deshalb bietet das Unternehmen auch Kunststein und Keramik an, weshalb erst kürzlich eine neue Säge angeschafft wurde. Seit 2012 unterstützt eine Photovoltaikanlage den Betrieb bei der Stromversorgung. Außerdem wird das Wasser, das beim Scheiden verwendet wird, gefiltert und wiederverwendet.

Zwei Angestellte haben die Chefinnen und einen Auszubildenden zum Naturwerksteinmechaniker. Anja Sennewald ist Ausbilderin und Prüferin für diesen Beruf. Schon seit 1991 sind die Frauen gemeinsam in Sachen Naturstein unterwegs, beide arbeiteten im Travertinwerk in Bad Langensalza. Anja Sennewald kommt aus Mühlhausen, Andrea Scheit aus Kleinvargula. Es kommt regelmäßig vor, dass sie nach Feierabend mit ihrem vollbeladenen Auto noch zu Kunden in ihrem Heimatort fährt.

Perspektivisch wollen sie sich die Frauen in fünf bis zehn Jahren aus dem Geschäft zurückziehen. „Wir bereiten das gerade vor“, sagen die Unternehmerinnen. Einer der Mitarbeiter, der die Firma und ihre Stammkunden gut kennt, soll den Betrieb übernehmen.