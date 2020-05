Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Start in die Saison auf der Kanonenbahn

Zum 140. Jahrestag der Einweihung des Streckenabschnitts Leinefelde - Treyßa der ehemaligen Kanonenbahn eröffnet der Kanonenbahnverein am Freitag die Saison. Doch das werde keine Saison wie jede andere, heißt es vom Verein. So ist auf die Hygieneschutzmaßnahmen zu achten – Abstandsgebot und Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Es dürfen auf den Draisinen jeweils nur Mitfahrer aus maximal zwei Haushalten fahren. Die Zahl der Sitzplätze in den Elektrozügen und in der Gaststätte ist auf die Hälfte reduziert.

Informationen und Buchungen unter Telefon: 036027/ 7 88 66, per E-Mail unter info@erlebnis-draisine.de auf www.erlebnis-draisine.de.