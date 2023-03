Abriss an der Eisenacher Straße in Mühlhausen. Hier kommt es noch bis zum Wochenende zu langen Staus

Stau in Mühlhausen: Hier klemmt der Verkehr

Mühlhausen. Abriss an der Eisenacher Straße in Mühlhausen. Hier kommt es noch bis zum Wochenende zu langen Staus. Das sagt der Abrissprofi.

Autofahrer in Mühlhausen müssen sich noch in dieser Woche auf einen langen Stau gefasst machen. Der Grund: Abrissarbeiten an der Eisenacher Straße, eine Fahrbahn ist blockiert.

Der Straßenverkehr staut sich über das gesamte Mühlhäuser Lindenbühl bis auf den Untermarkt. Immer wieder greift der Radbagger mit seinem Abrisskorb am Donnerstagmorgen in ein kleines marodes Haus an der Eisenacher Straße von Mühlhausen. Dach und Obergeschoss sind bereits abgetragen, ein Laster bringt das Material zum Recyceln.

Das Problem: Um in der dicht bebauten Eisenacher Straße abreißen zu können, muss die Technik auf der Straße stehen. Abrissprofi Markus Vogel, der mit den Arbeiten beauftragt ist, sagt: „Wir werden das Haus bis zum Wochenende abgerissen haben. Hier soll neues Wohnen entstehen. Vielleicht ist es ratsam, dass Autofahrer den Bereich, falls möglich, einfach umfahren.“