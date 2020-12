Sternsinger-Segen in Mühlhausen zum Abholen

Mühlhausen Aktion muss in der katholischen Gemeinde St. Josef in Mühlhausen und Umgebung wegen Corona-Pandemie neue Wege gehen

Mühlhausen. Von „widrigen Umständen“ spricht Sarah Alt, vor dem Start der diesjährigen Sternsinger-Saison. Alt ist seit August Gemeindereferentin der katholischen Pfarrei St. Josef/ Mühlhausen und damit die Nachfolgerin für Sr. Maria Lucijane.

Normalerweise ziehen um den 6. Januar Kinder, verkleidet als drei Weisen und ein Sternträger, umher. Sie wollen singend den -- meist katholischen -- Familien und in den öffentlichen Einrichtungen der Stadt die Geburt Jesu Christi verkünden. Im Falle der Pfarrei St. Josef in Mühlhausen und Umgebung, Bad Langensalza, Schlotheim, Bothen- und Kirchheilingen, Reichenbach und Tonna wird es 2021 anders. In diesem Jahr werden die Kinder nicht von Haus zu Haus ziehen können, um den Segen Gottes zu bringen. „Doch wird die Sternsinger-Aktion nicht abgesagt. Die Botschaft behält schließlich ihre Gültigkeit. Und die Menschen sehnen sich nach Segen, nach guten Worten, Kraft und Mut, denn die Ungewissheit, wie das neue Jahr wird, ist überall groß“, sagt Sarah Alt. Der Plan ist folgender: Angemeldete Haushalte erhalten eine Segenstüte mit gesegnetem Aufkleber samt Segensspruch, Gebet und weiterem Info-Material. Auch ein Überweisungsträger samt Kontodaten der Sternsinger-Aktion liegt bei. „Wir bitten alle Spender, möglichst auf kontaktlos zu bezahlen“, Spendenquittung könnten ausgestellt werden.

Zudem soll der Segen Gottes auch in den Einrichtungen und in den Geschäften der Stadt Mühlhausen Einzug halten: Man wolle nach Aussage von Sarah Alt die Segensaufkleber zu Beginn des Jahres in den Bäckereien der Stadt Mühlhausen auslegen – als "Segen to go" sozusagen. An die beiden Standorte des Hufeland-Klinikums, an Pflege- und Altenheime und Behindertenwerkstätten werden Aufkleber mit dem Segen Gottes für 2021 ausgeteilt.

Segenskonzerte wird es nicht geben. „Im Lockdown ist das weder möglich, noch ein segensreiches Zeichen“, sagt Sarah Alt. Stattdessen wurden die Schulen und Kindertagesstätten der Stadt und auch die katholische Gemeinde in Mühlhausen eingeladen, gut transportierbare Sterne zu basteln, die Anfang Januar gesegnet und dann an die Altenheime und Pflegeeinrichtungen der Stadt verteilt werden, damit dort sichtbar für die Bewohner der Segen Gottes einziehen kann.

Wer möchte, kann seine Sterne im Vorraum der Kirche St. Josef in Mühlhausen in eine Box legen.

2021 lautet das Motto der Aktion: Kindern Halt geben. „Damit wird der Blick besonders auf die Lage der Kinder in der Ukraine gelenkt, die sehr unter der Arbeitsmigration der Eltern leiden“, sagt Sarah Alt. Die Lohnverhältnisse dort seien so schlecht, dass viele Menschen Arbeit in Nachbarländern suchen. So gehen rund 1,5 Millionen Ukrainer im Schnitt für zwei bis fünf Jahre im Ausland, bevor sie mit ihren Ersparnissen zurückkehren. Jedes fünfte Kind werde dauerhaft in der Ukraine zurückgelassen.