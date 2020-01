Stimmungsvolle Premiere im Wasser

Neue Wege will der Arbeitskreis Schulsport gehen. Erstmals organisierte er jetzt einen Schwimm-Wettkampf für Grund- und weiterführende Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis.

„Spannende Wettkämpfe, professionelle Kampf- und Schiedsrichter, eine Wahnsinnsstimmung am Beckenrand, da macht Schulsport richtig Spaß.“ So fällt das Fazit von Schulsportkoordinator Hardy Krause nach der Veranstaltung in der Thüringentherme in Mühlhausen aus. 16 Schulen mit 128 Kindern sorgten für eine stimmungsvolle Premiere. Die Grundschule Schönstedt und das Seiler-Gymnasium Schlotheim waren die Gewinner der Staffeln – und damit der beiden Wanderpokale. Beste Einzelschwimmer waren Patrice Beubler (Grundschule Ammern), Fiona Peschel (Grundschule Schlotheim), Moritz Wagner (Gymnasium Schlotheim) und Luise Pudenz (Gymnasium Lengenfeld/Stein). Die Veranstaltung soll laut Krause auch 2020 durchgeführt werden.

Erstmals fanden in Mühlhausen Kreisjugendspiele im Schwimmen statt. Foto: Claudia Bachmann

Schwimmen rückte nachträglich noch auf den Terminplan. Im „Jahr des Schulsports“ habe dem Landkreis über den Landessportbund etwas mehr Geld zur Verfügung gestanden als in der Vergangenheit. Geld, das vor allem für den Bustransfer der Kinder in die Halle benötigt wurde.

Vieles hängt am Bustransfer. Das zeigen die eher schlecht besuchten Kreishallenmeisterschaften der Leichtathletik, die an einem Samstag stattfinden – aber ohne Bustransport. Dagegen wird das Sparkassen-Event der Leichtathletik für dieselbe Altersgruppe sehr gut angenommen. Auch diese Veranstaltung fand in den vergangenen Jahren samstags statt, allerdings mit der Möglichkeit, mit einem Bus anzureisen. 2020 soll die Veranstaltung kombiniert werden mit der Eröffnung des sanierten Stadions ins Bad Langensalza und auch ältere Schüler einbeziehen, für die Staffelläufe vorgesehen sind.

Vor allem bei den Grundschulen des Kreises finden die Schulsportveranstaltungen viele Teilnehmer. Die Suche nach dem stärken Grundschüler, der besten Zweifelderballmannschaft und dem schnellsten Crossläufer stehen hoch im Kurs. Auch das Fußballturnier fand schnell seine Anhänger, 17 Schulen haben für den Sommer gemeldet. Der Fußballvergleich rückte für die Leichtathletik-Freiluft-Wettkämpfe der Grundschulen in das Programm. Dafür hatten sich nicht mehr ausreichend Kampfrichter gefunden.

Die Ursache dafür, dass weiterführende Schulen die Angebote teils zögerlich annehmen, siegt Krause in der personellen Situation an den Schulen. Es fehle die Kapazität, einen Lehrer freizustellen, denn seine Stunden müssen vertreten werden. „Ich glaube, es gibt keine Schulleitung im Landkreis, die keine Affinität zum Sport hat.“ Den Wert eines solchen sportlichen Vergleiches macht Krause nicht an Siegen und Niederlagen fest. „Für mich ist es Lernen an anderem Ort. Die Kinder und Jugendlichen lernen an einem solchen Tag mehr, als ich im Unterricht vermitteln kann. Auf der sozialen Komponente passiert so viel und als Lehrer komme ich mit dem Schüler auch mal in einem anderen Rahmen ins Gespräch.“

Hardy Krause ist Schulsportkoordinator und moderiert die meisten Veranstaltungen. Foto: Claudia Bachmann

Die Wettkämpfe seien auch eine Show der Talente. „Wir als Wiebeckschule Bad Langensalza haben viele sportlich begabte Schüler. Doch es gelingt uns nicht, sie in die Vereine zu bringen.“ Die Schule gehört, wie die Regelschule Schlotheim und die Gemeinschaftsschule Hüpstedt zu den Vielstartern unter dieser Schulform. Bei den Gymnasien sind es Tilesius und Schlotheim.

In vier Sportarten schafften es einige Schulteams, sich ohne Kreisausscheid für die in diesem Monat beginnenden Finale des Schulamtes Nordthüringen zu qualifizieren. Für Handball, Volleyball, Tischtennis und Unihoc fällt es offensichtlich schwer, eine Schulmannschaft aufzustellen.