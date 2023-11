Strahlende Kinderaugen: Bad Langensalza und Mühlhausen machen Hunderte Träume wahr- Wunschbaumaktion startet

Unstrut-Hainich-Kreis. Hunderte Kinder im Unstrut-Hainich-Kreis haben wieder die Möglichkeit, ihre Wünsche für das bevorstehende Weihnachtsfest an einem Wunschbaum in ihrer Nähe zu hinterlassen.

Kinder aus dem Unstrut-Hainich-Kreis können an zahlreichen Wunschbäumen in Mühlhausen und Bad Langensalza insgesamt 600 Wünsche für das bevorstehende Weihnachtsfest platzieren. Am Montag, 13. November, startet die Aktion, berichtet Isabell Schmauch vom Mühlhäuser Café International. Das Prozedere sieht vor, dass Kinder im Alter von drei bis 16 Jahre einen Wunsch im Wert von bis zu 25 Euro an einem Baum in den teilnehmenden Einrichtungen aufhängen dürfen. Ab dem 20. November können Wunschpaten in den Einrichtungen eine Notiz auswählen und bis zum 15. Dezember das unverpackte Geschenk an derselben Stelle abgeben. Zudem unterstützen die Bürgermeister Matthias Reinz aus Bad Langensalza, Superintendent Christian Beuchel sowie der Oberbürgermeister Johannes Bruns aus Mühlhausen die Aktion. Weitere Informationen finden Sie auf www.wunschbaum-mhl.de.