Straße nach Thamsbrück bis Freitag gesperrt

Wegen Bauarbeiten an der Unstrutbrücke ist die L 2102 zwischen Thamsbrück und der Einmündung zur B 247 seit Mittwoch voll gesperrt. Noch bis einschließlich Freitag, den 10. Juli, werden dort nötige Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt, wie der zuständige Regionalleiter des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr, Andreas Bode, auf Nachfrage mitteilte.

Auch der Straßenbelag sei in die Jahre gekommen und werde im Zuge der Baumaßnahmen erneuert. Die Umleitung für den Verkehr führt über die L 1031 und Bad Langensalza zurück zur B 247 und ist ausgeschildert.

Nachdem die Bauarbeiten an der L 2102 abgeschlossen sind, werden auch die Brücken entlang der Straße L 1031 zwischen Thamsbrück und Bad Langensalza wieder instandgesetzt. Dafür wird die Straße in der Woche vom 13. bis 17. Juli ebenfalls voll gesperrt sein. Der Verkehr wird in dieser Zeit über Schönstedt nach Bad Langensalza umgeleitet.