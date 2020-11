Wegen einer Notreparatur ist die Tonbergstraße in Mühlhausen noch bis Donnerstag, 5. November, gesperrt. Darüber informierte der Zweckverband Trinkwasserversorgung Mühlhausen und Unstruttal. Eine Schieberkappe muss im Bereich der Hausnummer 33 ausgewechselt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Stadt Mühlhausen teilte mit, dass ab Mittwoch, 4. November, einige Straßen instandgesetzt werden. Betroffen ist die Industriestraße, wo am 4. November im Kreuzungsbereich Pommernstraße/Industriestraße eine mobile Ampel eingesetzt wird. Am 5. und 6. November kommt es zu einer halbseitigen Straßensperrung mit Einbahnstraßenregelung.

Die Fahrbahn am Schillerweg ist am 9. und 10. November voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung der nördlichen Stadtbergstraße wird aufgehoben; eine Zufahrt über die Brunnenstraße wird gewährleistet.

Am 11. und 12. November ist die Rudolf-Breitscheid-Straße/Schadebergstraße an der Reihe. Auch hier gibt es eine halbseitige Straßensperrung mit Einbahnstraßenregelung der Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Schadebergstraße.

Vom 10. bis 17. November kann es außerdem zu Verkehrsraumeinschränkungen in der Wanfrieder Landstraße, dem Schneidemühlenweg, An der Quelle und Klippenweg kommen.