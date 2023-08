Straßen und Plätze während der Mühlhäuser Stadtkirmes gesperrt

Nur für teilnehme Fahrzeuge, Rettungsdienst und Polizei ist die Umzugsstrecke am Kirmessonntag frei.

Mühlhausen. Hier muss mit Verkehrsbehinderungen während der Mühlhäuser Stadtkirmes gerechnet werden.

Während der Mühlhäuser Kirmes kommt es in der Innenstadt zu Sperrungen von Straßen und Parkplätzen. Wegen des Altstadtlaufs am Samstag, 26. August, muss entlang der Laufstrecken rund um den Untermarkt zwischen 7 und 14 Uhr mit Behinderungen gerechnet werden. Für die Musikschau am Samstag, 14 Uhr, sind die Erfurter Straße, Untermarkt, Brückenstraße und Felchtaer Straße bis 18 Uhr für Fahrzeuge gesperrt.

Für den Kirmesumzug am Sonntag, 27. August ist die Umzugsstrecke (Herrenstraße, Bei der Marienkirche, Steinweg, Görmarstraße, Kilianistraße, Erfurter Straße, Untermarkt, Felchtaer Straße) von 8 bis 15 Uhr für öffentlichen Verkehr gesperrt. Wegen der Aufstellung des Kirmesumzuges besteht zwischen 6 und 14 Uhr absolutes Halteverbot An der Burg (Stadtmauer), Stätte, Burgstraße, Obermarkt, Bei der Marienkirche, Holzstraße und Am Frauentor.

Um Rettungsfahrzeugen die ungehinderte Zufahrt zu ermöglichen, wird die Wahlstraße ab Einmündung Bastmarkt und die gesamte Jüdenstraße für Fahrzeugverkehr gesperrt. Es besteht ein absolutes Halteverbot.

Zum Lampionumzug sind ebenfalls am Sonntag die Holzstraße und die Herrenstraße zwischen 19 und 21.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Die Stadtverwaltung bittet alle Einwohner und Besucher dafür um Verständnis und verweist darauf, bis zum 4. September auf weitere Halteverbote oder Straßensperrungen zu achten.

Besucher werden gebeten, in den Parkscheinautomatenbereichen „Lindenbühl“, „Brunnenstraße“ (P5) oder „An der Burg“ zu parken. Alternativ stehe auch das Parkhaus an der Thüringentherme sowie die Burggalerie zur Verfügung.