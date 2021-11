Die Polizei hatte gleich mehrmals Kontakt zu zwei jungen Männern in Mühlhausen (Symbolbild).

Streitschlichter in Mühlhausen verletzt und Schaukasten an Kirche eingeschlagen

Mühlhausen. Zwei junge Männer haben in Mühlhausen für Ärger gesorgt. Einer der beiden verbrachte die Nacht zuerst in der Klinik und dann im Polizeigewahrsam.

Gleich zwei Mal innerhalb weniger Stunden haben ein 25-Jähriger und ein 21-Jähriger im Unstrut-Hainich-Kreis für Polizeieinsätze gesorgt. Zunächst warf der 25-Jährige am Montag in Mühlhausen eine Flasche auf einen 15-Jährigen, der einen Streit zwischen ihm und dem 21-Jährigen schlichten wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei verletzte er den 15-Jährigen leicht.

Wenige Stunden später verletzte der 21-Jährige sich dann selbst an der Hand, als er den Glasschaukasten an einer Kirche einschlug. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte der 21-Jährige wegen seiner Verletzungen bereits selbst einen Rettungswagen gerufen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und musste nach seiner Entlassung bis zum Morgen im Polizeigewahrsam bleiben.