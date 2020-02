Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stürmische Zeiten

Was für eine Woche liegt hinter uns. Wegen der Eskapaden im Landtag stand das kleine Thüringen tagelang im Zentrum bundesweiter, ja sogar internationaler Aufmerksamkeit. Das verheißt selten was Gutes. Wenn beim Weitsprungmeeting in Bad Langensalza Weltrekorde fallen, ist das immerhin auch englischsprachigen Sportportalen eine Notiz wert. Aber wenn der Mühlhäuser Stadtrat tagt oder am Spittel in Großengottern eine neue Aktion ansteht, interessiert das BBC, CNN und Co. nicht. Warum auch? Uns tangiert das alltägliche Leben im englischen Städtchen Bedford ja auch nicht.

Wenn ausländische Nachrichtenkollegen ihren Blick in unsere Heimat richten, bedeutet das meistens Aufregung, Ärger – und Stress in den Redaktionen. Nicht, dass wir in der Mühlhäuser Redaktion eine ruhige Kugel schieben würden, aber selten ging es derart wuselig zu, wie in der vergangenen Woche. Immerhin galt es, lokale Meinungen und Stimmen zu der Farce in Erfurt einzuholen.

Das Klischee des mit zwei Apparaten gleichzeitig telefonierenden, schnell-tippenden, herumflitzenden rasenden Reporters trat wirklich ein. Ich hätte eimerweise Kaffee trinken können – wenn er mir schmecken würde. Und zum Abschluss gab’s auch noch orkanartigen Sturm.

Ich wünsche Ihnen eine ruhige Woche.