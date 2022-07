Sturm trifft auch Teile des Unstrut-Hainich-Kreises

38 Feuerwehreinsätze gab es am Montag wegen des Sturms in Teilen des Unstrut-Hainich-Kreises. Dabei blieb es trotz umgestürzter Bäume bei geringen Schäden. (Symbolbild)

Unstrut-Hainich-Kreis. Am Montagabend hat es 38 Feuerwehreinsätze gegeben, vor allem wegen Bäumen und Ästen. Aber der Südkreis bleibt verschont.

Das Unwetter beschäftigte am Montagabend etliche Feuerwehren im Kreis. Doch während es in den Kernstädten Mühlhausen und Bad Langensalza und in den südlichen Kreisteilen eher ruhig blieb, waren in den Orten zwischen Hainich und Kyffhäuserkreis 38 Einsätze erforderlich. Dabei ging es überwiegend um umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste und lose Dachziegel, sagte Kreisbrandinspektor Florian Krieg.

Die Bad Langensalzaer Feuerwehr verzeichnete gar keine Alarmierung. Die Mühlhäuser dagegen mussten schwerpunktmäßig in Bollstedt, Höngeda und Seebach helfen; so waren auf der Straße von Seebach nach Heroldishausen mehrere Bäume wegzuräumen.

Der starke Wind fegte offenbar wie in einem Korridor vom Werratal aus nördlich und östlich Richtung Vogtei, Großen- und Altengottern hin zu den Heilingen-Dörfern, wo es jeweils Einsätze gab. Betroffen war auch das Werratal im Wartburgkreis und die an den Unstrut-Hainich-Kreis grenzenden Gemeinden. Das Landratsamt dort meldete unter anderem von 16.15 bis gegen 21 Uhr Einsätze in Treffurt, Ifta, Falken, Mihla und Nazza. Dort blockierte ein umgestürzter Baum die Straße zur Struppeiche.