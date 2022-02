Sturmschäden im Langulaer Tal

Vogtei. So hat der Orkan in den Wäldern zwischen Heyerode und der Vogtei gewütet.

Noch gibt es keinen genauen Überblick zu den Schäden, die das Sturmtief „Zeynep“ in den Forstrevieren zwischen Hainich, Dün und Heilinger Höhen angerichtet hat.

Dass der Orkan in der Nacht zum Samstag die Wälder jedoch gehörig durchgepustet hat, zeigt sich beispielsweise im Hainich und im Mühlhäuser Stadtwald, wo es insbesondere zahlreiche frei stehende Bäume getroffen hat. So sind an der Landstraße zwischen Oberdorla und Heyerode in Höhe der Kirschtrift am Hainichlandweg gleich mehrere etwa 80 bis 100 Jahre alte Fichten umgeknickt. In ihrem Umfeld haben sie teilweise noch andere Bäume entwurzelt.

Durch abgerissene Äste und umgestürzte Bäume ist auch der Unstrut-Werra-Radweg auf der ehemaligen Bahnlinie Mühlhausen – Treffurt im Langulaer Tal auf verschiedenen Abschnitten blockiert. Dort hat es zudem eine Buche genau am forstlichen Rettungspunkt „UH 5266“ entschärft.

Forstleute warnen daher, die Wälder in den nächsten Tagen nicht zu betreten. Denn wegen der aufgeweichten Böden können schon bei leichten Windböen weitere Bäume entwurzeln. Für Wanderer und Radfahrer bestehe Lebensgefahr.