Suchthilfe im Unstrut-Hainich-Kreis rechnet mit Rückfallwelle

Mit einer regelrechten Welle an Suchtrückfällen rechnen die Mitarbeiter der Beratungsstelle Suchthilfe in Thüringen (Sit) in Mühlhausen. „Allerdings erst, wenn sich alles wieder normalisiert hat“, sagt Sandra Teichmann, Leiterin der Beratungsstelle in der Eisenacher Straße.

Zwar nehme die Rückfallrate sowohl bei Alkohol- als auch bei Drogensüchtigen auch jetzt schon zu. Was die Corona-Pandemie mit Kontaktbeschränkungen und Schließungen bei Suchtkranken aber tatsächlich angerichtet hat, werde man erst später erfassen können. „Wer jetzt einen Rückfall hat oder zum ersten Mal mit Sucht in Berührung kommt, wird sich erstmal nicht melden“, sagt Sandra Teichmann. Das liege zum einen an der Angst vor einem Klinikaufenthalt zur Entgiftung zum anderen daran, dass die Menschen zunächst davon ausgehen, es allein zu schaffen.

Das Ziel sei es zuallererst, Suchtkranke überhaupt in das Hilfesystem zu bekommen. Dann können Klienten und Berater gemeinsam entscheiden, wie es weiter geht, erklärt Sandra Teichmann. „Wir wollen niemandem das Gefühl geben, dass er nicht mehr selbst über das weitere Verfahren bestimmen kann.“ Deshalb stehe eine ambulante Beratung zuerst im Fokus. Besonders wichtig ist dabei der regelmäßige Austausch – sowohl telefonisch als auch persönlich. Deshalb hat die Beratungsstelle trotz Lockdown weiter geöffnet und empfängt Klienten persönlich – natürlich regelkonform mit Abstand, Maske und in Einzelgesprächen.

Sandra Teichmann und ihr Suchthilfe-Team verzeichnen komplexer werdende Fälle. Das Bild ist ein Archiv-Bild. Foto: Jens König

Und die Nachfrage ist groß. Im ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr hielten Teichmann und ihre Mitarbeiter den Kontakt vorschriftsmäßig nur über Telefon und Video. Ein Fehler, wie die Leiterin zugibt. „Menschen mit Suchtproblemen brauchen eine feste Tagesstruktur mit festen Terminen“, sagt sie. Die wochenlange Schließung sorgte dafür, dass sich selbst Stammklienten weniger meldeten.

Trotzdem müsse jeder selbst entscheiden, ob er sich mit einem Besuch in der Beratungsstelle auch der Gefahr einer Infektion aussetzen will. Unter den Klienten seien viele Risikopatienten mit teils schweren Krankheiten, so Teichmann.

Dass eine Beratung aber auch in Corona-Zeiten Erfolg haben kann, zeigt ein Klient, der alkoholsüchtig ist und an Krebs erkrankt ist. Wegen des hohen Risikos versuchten es die Berater zunächst über Telefon und Internet. Das brachte aber keinen Erfolg. „Er wurde immer wieder rückfällig, weil ihm die Struktur fehlte. Er fühlte sich allein gelassen“, erzählt Sandra Teichmann. Seit einigen Wochen aber kommt der Mann auf eigenen Wunsch regelmäßig in die Suchtberatungsstelle und rührt seitdem auch keinen Alkohol mehr an. „Er braucht den persönlichen Kontakt, um stabil bleiben zu können“, sagt die Leiterin. So geht es auch vielen anderen.

2020 hatten die Sit-Berater 1740 persönliche Treffen mit Klienten. Das sei laut Teichmann trotz Schließung der Durchschnitt. Dazu aber kommen noch 760 telefonische Beratungen und ambulante Nachsorgegespräche, die sie 2020 zum ersten Mal erfasst habe. „Das gab es so vorher nicht“, so Teichmann.

Kontakt: Sit-Beratungsstelle in Mühlhausen unter Telefon: 03601/440117