Sudeten packen Präsente im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Mitglieder der sudetendeutschen Landsmannschaft im Unstrut-Hainich-Kreis können sich erneut über ein kleines Weihnachtspräsent freuen.

Erneut können sich die Mitglieder der sudetendeutschen Landsmannschaft im Unstrut-Hainich-Kreis über ein kleines Weihnachtspräsent freuen, darüber informiert Horst Müller vom Vorstand der Sudeten des Kreises am Montag.

Da man die Weihnachtsfeier nicht gemeinsam wie in den Jahren vor der Pandemie begehen kann, habe man sich dazu entschieden, Weihnachtspäckchen vorzubereiten und sie an alle Mitglieder auszugeben. So können die Präsente am Dienstag, den 14. Dezember, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Sudetenbüro am Mühlhäuser Lindenbühl 28 abgeholt werden. „Die Mitglieder, die nicht ins Büro kommen können, werden von uns persönlich aufgesucht“, sagt Müller.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Weihnachtsfest sei im Sudetenland das heiligste Fest der Familie gewesen. Auch in der heutigen Zeit habe es große Wichtigkeit, dass sich Familie und Verwandte zum Austausch begegnen, um die Bande zu stärken, meint Vorstand Müller.