Sudeten spenden für Ukrainer

Mühlhausen. Heimatverein der Vertriebenen im Unstrut-Hainich-Kreis unterstützen Menschen in der Ukraine mit 500 Euro.

Der Heimatverein der Sudeten im Unstrut-Hainich-Kreis unterstützt Menschen in der Ukraine mit 500 Euro. Wie Horst Müller, der zweite Vorsitzende des Vereins, mitteilt, seien die Mitglieder von den verbrecherischen Kriegshandlungen in der Ukraine zutiefst erschrocken und erschüttert. „Das Leid und der Tod von Kindern, Frauen und Männern sind auf das Schärfste zu verurteilen“, sagt Müller. Er selbst habe Gespräche mit Vereinsmitgliedern geführt, sie hätten Tränen in den Augen gehabt und fühlten sich an ihr eigenes Leid erinnert. „Deshalb geht unser eindringlicher Appell an die Regierung, beruhend auf der Charta der Heimatvertrieben von 1950, sich mit aller Kraft für den Frieden und für die Völkerverständigung einzusetzen“, erläutert Horst Müller.