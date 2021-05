Sudetendeutsche schenken Mitgliedern im Unstrut-Hainich-Kreis eine Freude

Mühlhausen. Über ein Präsent zum Muttertag können sich die Mitglieder der Sudetendeutschen Landsmannschaft in diesen Tagen freuen.

Über ein kleines Präsent, welches Carola Müller und Christel Pfeiffer nachträglich zum Muttertag überreichen, können sich die Mitglieder der sudetendeutschen Landsmannschaft im Unstrut-Hainich-Kreis in diesen Tagen freuen.

Wie Horst Müller vom Vorstand der Sudeten des Kreises mitteilt, versuche man somit eine kleine Freude in einer schwierigen Zeit zu schenken. „Wir legen viel Wert darauf, Kontakt zu unseren Mitgliedern zu halten. Im Moment gelingt das telefonisch“, sagt Müller. Niemand werde bei den Sudeten vergessen. Abgeholt werden können die kleinen Geschenke auch am kommenden Dienstag von 10 bis 12 Uhr im Büro der Sudeten am Lindenbühl 18/29 in Mühlhausen.