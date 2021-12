Südeichsfeld gründet Wasserwehr

Im Sommer wurde das Freibad in Lengenfeld nach einem Extremregen geflutet. Eine Reaktion auf die Ereignisse ist die Gründung der Wasserwehr.

Südeichsfeld. So sollen die Mitarbeiter des Bauhofes mit einer Wasserwehr bei Hochwasser die Feuerwehren im Südeichsfeld unterstützen.

Die Landgemeinde Südeichsfeld hat als eine der ersten Kommunen Thüringens eine Wasserwehr gegründet. Die vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Satzung ist Grundlage für deren Organisation. Die Wasserwehr ist unabhängig von den Feuerwehren und soll vorerst mit Mitarbeitern des Bauhofes besetzt werden, was elf Mann zusätzlich bedeutet. Bei Hochwasser würde dann auch die Wasserwehr mit alarmiert, die mit einem Technik-Anhänger ausrückt. Zur Erstausstattung, die das Land mit 12.500 Euro unterstützt, gehören etwa Tauchpumpen, Sandsäcke, Wathosen sowie Warnwesten. Die Gründung der Wasserwehr ist eine Reaktion auf die Ereignisse der vergangenen Jahre. Die Gefahr von akuten Hochwassern nach Unwettern sei besonders an der Frieda in Lengenfeld unterm Stein gestiegen, hieß es.