Südeichsfeld: Investor will medizinische Versorgung sichern

Seit der Aufgabe der Arztpraxis in Diedorf ist die Situation der ärztlichen Versorgung im Südeichsfeld angespannt. Nach erfolgloser Suche nach einem Nachfolger ging der Arztsitz an eine Praxis in Mühlhausen. Besonders für ältere, nicht mobile Menschen wird das zum Problem, denn die Hausärzte in der Region haben kaum mehr freie Kapazitäten. Hoffnung auf eine Entlastung wecken nun die jüngsten Verhandlungen zum Aufbau eines Medizinisches Versorgungszentrums (MVZ) am ehemaligen Esda-Standort in Diedorf. In Vorbereitung darauf soll dort bereits im Sommer eine Arztpraxis in neuen Räumen ihren Betrieb aufnehmen.

Die Zipp Pflegekonzepte als Investor auf dem Gelände treibt das Projekt voran. Laut Erich Petke, dem Leiter der Projektentwicklungsgruppe, ist man bei den Verhandlungen mit dem künftigen Betreiber des MVZ auf der Zielgeraden. Wohl Ende Januar könnten die Verträge unterzeichnet werden. Der straffe Zeitplan von nicht einmal einem halben Jahr Bauzeit bis zur geplanten Eröffnung der Praxis im Frühsommer sei realistisch, erklärt Petke. Denn die Planungen für die Revitalisierung des ehemaligen Industriestandortes sind weit fortgeschritten: Die Baugenehmigung ist erteilt, die Finanzierung gesichert. Mit einigen Planungsänderungen könne die Praxis in die neu gebauten Räume einziehen. Der Betreiber habe jetzt sogar noch Einfluss auf die Baumaßnahmen.

Konzeptänderung zugunsten der ärztlichen Versorgung

Ursprünglich hatte der Investor in dem ersten Bauabschnitt mehrere Gewerbeeinheiten im Bereich der ehemaligen Küche vorgesehen. Davon weicht er nun zugunsten der medizinischen Versorgung ab. „Wir wissen um die prekäre Situation“, sagt Petke. Auch die Berichterstattung in dieser Zeitung habe dafür gesorgt, dass die jetzigen Projektpartner gemeinsam diese Lösung fanden. „Die Gefahr einer langfristigen ärztlichen Unterversorgung in Diedorf besteht“, ergänzt Bürgermeister Andreas Henning (parteilos), der mit seiner öffentlich gemachten Enttäuschung über die Verlagerung des Arztsitzes den Stein ins Rollen brachte.

Langfristig hatte Investor Heiko Tierling, Inhaber der Zipp Pflegekonzepte, bereits geplant, ein MVZ auf dem Areal aufzubauen – in einem späteren Bauabschnitt. Nun geht es doch schneller, weil das Thema unter den Nägeln brennt. Es handele sich um einen gemeinsamen Schulterschuss, bei dem auch die Behörden im Südeichsfeld sowie in der Kreisverwaltung an einem Strang ziehen. Landrat Harald Zanker (SPD) unterstütze das Vorhaben maßgeblich, so Tierling, ebenso wie die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG).

Startgrundlage für künftiges MVZ

Mit der Praxis hat das künftige MVZ eine Startgrundlage. Der Betreiber werde auch in die Planungen eines langfristigen, größeren Objektes eingebunden, so Petke. Der Zeitplan hierfür liege bei weiteren zwei bis drei Jahren. Die medizinische Versorgung sei ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge und eine ideale Ergänzung für die Projekte auf dem Esda-Gelände, so Petke.

Mitte September fand mit dem offiziellen Spatenstich der Start für die Revitalisierung der Industriebrache statt. Ein Apartmenthaus mit 14 Wohneinheiten soll im ersten Abschnitt entstehen. Aktuell wird das Gebäude innen entkernt und für den Bau der Praxis vorbereitet.

Auch die denkmalgerechte Sanierung des Kantinensaals hat begonnen. Weitere Teilprojekte sind geplant, darunter eine gastronomische Einrichtung sowie Schulungsräume. Die Planungen übernimmt das Architekturbüro Lothar Göbel aus Mühlhausen. 2015 hatte der jetzige Eigentümer das Areal in der Ortsmitte erworben.