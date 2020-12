Gerade erste fertiggestellt wurde der Spielplatz am Kindergarten in Lengenfeld.

Südeichsfeld. In mehreren Ortschaften der Gemeinde Südeichsfeld sollen in den kommenden Jahren Baumaßnahmen umgesetzt werden.

Mehrere Bauprojekte stehen in den kommenden Jahren in der Gemeinde Südeichsfeld an. Vor allem der Straßenbau steht dabei im Fokus. Der Gemeinderat verabschiedete am Donnerstag in Diedorf eine umfangreiches Paket, das über die Dorferneuerung gefördert werden soll.