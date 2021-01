Sundhausen: Altar-Leuchter aus 14. Jahrhundert restauriert

Zumindest einer der beiden Leuchter in der Kirche in Sundhausen ist wahrscheinlich weit über 600 Jahre alt.

Sundhausen. Wichtige Zeitzeugen sind die beiden Altar-Leuchter der St.-Bonifatius-Kirche in Sundhausen. Sie zu erhalten ist für Pfarrerin Annemarie Sommer und die Kirchenälteste Margitta Bergmann ein Generationsauftrag. Daher freuen sie sich, dass die aus Bronze gegossenen Leuchter jetzt restauriert werden konnten.

Die sakralen Kerzenständer, die zu den liturgischen Geräten zählen, wurden im 14. Jahrhundert gefertigt. Laut Sommer und Bergmann wäre es deshalb möglich, dass sie aus der einstigen Marienkirche im Ort stammen, die es nicht mehr gibt. St. Bonifatius ist erst Ende des 15. Jahrhunderts gebaut worden. "Damit erzählen die Leuchter auch ein Stück Geschichte der Kirche und der Kirchengemeinde", sagt Sommer.

Gefertigt sind sie im gotischen Stil, erkennbar ist aber auch ein romanischer Einfluss. Sie hatten Kratzer, Dellen und Beulen. "Es handelt sich schließlich um Gebrauchsgegenstände", erklärt Pfarrerin Sommer. Der Zahn der Zeit hatte auch Flecken auf der Oberfläche hinterlassen. Zudem waren die Dorne gekürzt, der Grund dafür ist heute nicht mehr ergründbar. Einer der Leuchter wurde laut Sommer und Bergmann vermutlich nachgefertigt, denn der Experte datierte ihn auf das 19. Jahrhundert. Die Sanierung kostete fast 1000 Euro. Die Stiftung der Sparkasse Unstrut-Hainich steuerte 700 Euro bei, der Rest wurde mit Spenden der Kirchengemeinde finanziert.

Die Leuchter sind inzwischen an ihren Platz auf dem Altar zurückgekehrt. "Man hat sofort den Reflex, dass man sie anfassen will", sagt Annemarie Sommer. Doch das Berühren ist verboten. Denn die Leuchter müssen noch versiegelt werden. Vorerst sollen sie die typische Bronze-Patina bekommen.

2021 soll die Nordseite der Kirchenschiff-Schwelle saniert werden

Die Altar-Leuchter sind für Sommer und Bergmann ein weiterer Schritt, der zeigt, dass es in St. Bonifatius vorangeht. Seit dem Jahr 2000 sei bereits viel passiert, so wurde etwa die Orgel wieder zum Klingen gebracht. 2015 ist dann an der Südseite des Kirchenschiffs die Schwelle saniert worden. "Es war festgestellt worden, dass sie das Dach nicht mehr ewig trägt", informieren Sommer und Bergmann. Im nächsten Jahr ist der zweite Bauabschnitt geplant, bei dem die Nordseite in die Kur kommen soll. Die Kosten werden auf rund 20.000 Euro geschätzt. Für die Finanzierung sollen Spenden gesammelt werden.

Auch bei den liturgischen Geräten in der Sundhäuser Kirche gibt es weiteren Handlungsbedarf. Ein Kelch, der durch mehrfache Reparaturen schwer beschädigt ist, müsste wiederhergestellt werden. "Die Reparaturen wurden nicht fachgerecht, sondern immer nur notdürftig ausgeführt", berichtet Annemarie Sommer. Jetzt ist der Kelch verbogen und die angebrachten Ornamente sind nicht korrekt.

"Die liturgischen Geräte sind als Kultur- und Kunstgüter von unschätzbarem Wert", verweist die Pfarrerin darauf, dass es wichtig sei, sie zu erhalten. Die Kirchengemeinde Sundhausen verfügt zum Glück über einen weiteren Kelch, der nach der Corona-Pandemie wieder genutzt werden soll. "Das Trinken aus dem Kelch ist etwas, was uns über Generationen hinweg als Gemeinschaft verbindet", so die Pfarrerin.

Auch vor den Altar-Leuchtern kamen Generationen von Gläubigen zusammen. Margitta Bergmann ist überzeugt: "Unsere Vorväter haben sie uns hinterlassen, damit wir Kraft daraus schöpfen können."