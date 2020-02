Sundhausen muss neuen Bürgermeister wählen

Nach dem Rücktritt von Christoph Kindervater (parteilos) als Bürgermeister sind Neuwahlen in Sundhausen nötig. Bis dahin übernimmt der Beigeordnete Christopher Kaufmann (Freie Wähler) die Leitung der Gemeinde.

Der 42-jährige Kindervater hatte am Donnerstag per Mail sein Amt niedergelegt. Er wolle Schaden von der Gemeinde abhalten, sagt er. Denn die Kritik war massiv, nachdem er als AfD-Kandidat für das Ministerpräsidentenamt ins Rennen gegangenen war. Immer mehr Fernsehsender hatten sich bei ihm gemeldet und wollten im Ort drehen. Wie Kindervater vermutet, um „Sundhausen in die rechte Ecke zu stellen“. Deshalb ziehe er jetzt Konsequenzen.

Der Abgang kam damit so überraschend wie Kindervaters Amtsantritt in Sundhausen. Er hatte 2016 nicht einmal kandidiert. Damals war Andrea Fuchs (Freie Wählergemeinschaft) als einzige Bewerberin für das Bürgermeisteramt angetreten. Sie bekam 79 Stimmen, 102 Wähler schrieben auf Kindervaters Betreiben hin seinen Namen auf die Wählerliste. Damit gab es eine Stichwahl, die er gewann.

Das Dorf ist überschuldet, weshalb das Geld für Kindervater ab da zentrales Thema war. Immer wieder kritisierte er den Kreis, weil die Umlage die Gemeinde erdrossele. Anfang 2019 stellte er bei der Staatsanwaltschaft in Mühlhausen Anzeige gegen den Landkreis, weil er den Anfangsverdacht der Untreue gegeben sah. Er bezieht sich dabei auf den Jahresbericht des Rechnungshofs, demzufolge der Landkreis gegen Haushaltsrecht verstoßen, viel Geld unnötig ausgegeben und auf Einnahmen verzichtet hat.

Zu seiner Kandidatur für das Ministerpräsidentenamt für die AfD will sich jetzt Kindervater nicht mehr äußern. Sein Leben gehe jetzt weiter, auch ohne Politik.

Die Kommunalaufsicht muss einen Termin für die Neuwahl nennen. Dieser soll innerhalb von drei Monaten sein – muss es jedoch nicht zwingend.

Wie Kaufmann sagt, müsse sich der Gemeinderat jetzt erst einmal finden und alles verarbeiten.