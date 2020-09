Susanne Hennig-Wellsow in Körner

Die Linke-Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow wird als Gast auf der Mitgliederversammlung der Linke Unstrut-Hainich sprechen. Wie die Kreisvorsitzenden Cordula Eger und Dirk Anhalt mitteilen, dient die Versammlung der Vorbereitung des Landesparteitages in Sömmerda. Zudem sollen Delegierte für die kommenden Bundesparteitage gewählt werden. Der nächste Bundesparteitag ist für Ende Oktober in Erfurt geplant. Auf diesem will Susanne Hennig-Wellsow für das Amt der Bundesvorsitzenden kandidieren. Die Versammlung des Kreisverbandes findet bereits am Freitag, 11. September, ab 17 Uhr in der Gaststätte Nottertal in Körner statt. Zudem ist für den 25. September in Mühlhausen der Jahresempfang des Kreisverbandes und der Landtagsabgeordneten Cordula Eger geplant. Dieser soll im Mühlhäuser Puschkinhaus stattfinden.