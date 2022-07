SWG braucht Kredit über neun Millionen Euro für neue Wohnungen in Mühlhausen

Mühlhausen. Drei Großprojekte stehen in Mühlhausen in den kommenden Jahren auf dem Plan. Die Nachfrage ist schon jetzt enorm.

Neun Millionen Euro braucht die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) in Mühlhausen für mehrere Großprojekte. Einer entsprechenden Kreditaufnahme stimmte der Mühlhäuser Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung zu.

Auf dem städtischen Wohnungsmarkt soll es in den kommenden zwei Jahren rucken. Die Nachfrage habe sich verändert – das Angebot stimme vielerorts nicht mehr, informierte der Geschäftsführer der SWG, Frank Spangenberg.

Das aktuell größte Projekt sei die Baumaßnahme „An der Burg“. Für mehr als elf Millionen Euro sollen die Plattenbauten dort in hochwertigen Wohnraum mit viel Grün verwandelt werden. Eine Herausforderung sei es, für jede der 74 barrierefrei geplanten Wohnungen eine Parkmöglichkeit zu schaffen. Unter anderem gebe es die Option eines zweigeschossigen Parkhauses, sagt Spangenberg. Derzeit laufe das Vergabeverfahren für die Planungsleistungen.

Hochwertiger Wohnraum sollin der Innenstadt entstehen

In der Wahlstraße 54 und 56 soll ebenfalls hochwertiger und barrierefreier Wohnraum geschaffen werden. Unter dem Namen „Jakobihöfe“ sollen dort die Sanierungsarbeiten in den kommenden Monaten beginnen. Zum Komplex gehören auch die Gebäude in der kurzen Jakobistraße 4 und 4a. Durch das dortige Tor soll ein Zugang zum Innenhof geschaffen werden, in dem Parkmöglichkeiten entstehen sollen. „Das ist in der Innenstadt ein großes Thema“, sagt Spangenberg.

2017 hat die SWG den Gebäudekomplex in der Wahlstraße übernommen. 2023 sollen die Wohnungen fertig gestellt werden.

In der Menteröder Straße 16 bis 30 stand ursprünglich der Abriss der Wohnblöcke auf dem Plan. 2019 wurden die Wohnungen wegen des ohnehin großen Leerstandes komplett leergezogen. Nachdem sich eine Umnutzung des Geländes allerdings als schwierig herausstellte und Fördermittel nicht zur Verfügung standen, plante die SWG um. Nun sollen die Blöcke in der Menteröder Straße zu Reihen-Einfamilienhäusern umgebaut werden. Geplant sind Bauten mit einer oder zwei Ebenen und einem Garten. Auf den Häusern mit einer Ebene sollen Dachterrassen entstehen.

Die Nachfrage für die Einfamilienhäuser ist laut Spangenberg groß. Die ursprünglich 64 Wohnungen werden auf zwölf reduziert. „Wir haben schon jetzt mehr als doppelt so viele Anfragen.“ Ende kommenden Jahres soll das Projekt abgeschlossen sein.