Synagoge in Mühlhausen soll wieder öffentlich werden

Die Kreisstadt möchte ihre Synagoge als besonderen Ort der Geschichte beleben. Sie soll als religiöse Stätte, Baudenkmal, Ort der Begegnung mit jüdischer Geschichte und Kultur erhalten werden. Der Jüdischen Landesgemeinde fehlt das Geld, die Baumängel zu beseitigen und das Haus zu unterhalten und um sie als Begegnungs- und Lernort zu öffnen.

Auf der jüngsten Stadtratssitzung verabschiedeten die Ratsmitglieder eine Vereinbarung zwischen der Stadt und der Jüdischen Landesgemeinde. Ziel soll es sein, so sagte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD), eine Ausstellung über das jüdische Leben auf dem Lande in Mühlhausen zu zeigen.

Die Stadt selbst muss sich bis dahin um Investitionen kümmern. Weil für diese Arbeiten in einem Gesamtumfang von 41.000 Euro einige Fördermittel fließen, beläuft sich der Eigenanteil der Stadt auf 3000 Euro. Dem gegenüber stehen Einnahmen von rund 450 Euro pro Monat für eine vermietete Wohnung. Das Personal, um die Synagoge regelmäßig zu öffnen, soll über den Zweiten Arbeitsmarkt gefunden werden, so dass Mühlhausen keine Kosten entstehen.

Die Schließ- und Sicherungsanlage ist bereits saniert und vom Thüringer Innenministerium finanziert. Der Vertrag zwischen der Stadt und der Jüdischen Landesgemeinde wurde für fünf Jahre geschlossen – mit Option auf Verlängerung.

Die Landesgemeinde ist Eigentümerin der Flurstücke, auf denen die Synagoge in der Jüdenstraße steht. Sie wurde 1841 eingeweiht und 1998 nach Sanierung wieder geweiht. Bis in die 1980er hielt die Landesgemeinde in Mühlhausen eine Filiale; eine jüdische Gemeinde in der Stadt gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Laut Tourist-Information soll 2021 die Synagoge wieder für Besucher öffnen. Führungen für Gruppen können ab April über die Tourist-Information vermittelt werden. Weiter sind zwei Sonderführungen für Sommer und Herbst für Individualgäste geplant.