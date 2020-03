Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tafeln in Unstrut-Hainich-Region fürchten Hamsterkäufe wegen dem Coronavirus

Die Tafeln im Unstrut-Hainich-Kreis befürchten, dass die Lebensmittelspenden aufgrund der aktuellen Situation weniger werden. In vielen Supermärkten der Region gibt es mitunter leere Regale. Viele Menschen decken sich mehr als üblich mit Lebensmitteln ein, weil sie das Coronavirus fürchten. Die Tafeln sind auf Lebensmittelspenden angewiesen, damit Bedürftige weiterhin die Möglichkeit haben, sich für einen kleinen Obolus selbst zu versorgen.

Die Befürchtung, dass die Abgaben der Supermärkte zurückgehen, besteht, sagte Reiner Engel, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Eichsfeld-Mühlhausen, das die Tafel betreibt.

Abgepackte Lebensmittel könnten weniger werden

Die Fahrten, bei denen Lebensmittel geholt werden, fänden von Montag bis Freitag statt. Dafür gebe es einen genauen Plan, welche Märkte angefahren werden, um die Lebensmittelspenden abzuholen. „Gerade merken wir noch nichts von den Auswirkungen. Aber wenn das mit den Hamsterkäufen so weiter geht, könnte sich das auch schnell ändern“, so Engel.

Aktuell sei eine andere Herausforderung drängender. Es müsse ein neuer Standortleiter gefunden werden. Denn ab Mitte März werde Uwe Schuhmann sein Amt in Mühlhausen aufgeben. „Wir haben ein sehr gutes Team, aber es ist wichtig, die Stelle so schnell wie möglich wieder zu besetzten“, so Engel. Es müsse jemand sein, der für die Arbeit der Tafel lebe, die Ehrenamtlichen koordiniere und auch kein Problem damit habe, mehr Verantwortung zu übernehmen.

Dass zukünftig abgepacktes Brot oder Toast weniger werden könnte, befürchtet auch Dana Franke von der Thüringer Arbeitsloseninitiative (Talisa). Sie ist als Regionalstellenleiterin von Westthüringen – unter anderem für die Tafel in Bad Langensalza zuständig. „Bisher ist das zum Glück noch nicht der Fall, aber wir müssen sehen, wie sich die Situation weiter entwickelt“, so Franke.

Mehr Wertschätzung für freiwillige Helfer

Genau wie Reiner Engel steht auch Dana Franke vor den täglichen Herausforderungen, die das Tafelgeschäft mit sich bringt. Das fange schon damit an, wenn ein neues Fahrzeug besorgt werden müsse, um die Lebensmittelspenden von den Märkten abzuholen. Aber Franke ist positiv: „Ein großes Dankeschön an die Stadt. Sie stellt uns das Gebäude mietfrei zur Verfügung, das hilft uns wirklich sehr.“ Genau wie die freiwilligen Helfer, die Tag für Tag im Einsatz seien. Ohne sie sei die Tafelarbeit nicht möglich. Das sieht auch reiner Engel so: „Da stehen Senioren und andere freiwillige Helfer in aller Frühe auf und schmieren Schulbrote für unsere Kindertafel.“

An insgesamt sieben Schulen in Mühlhausen werden die Frühstückspakete geliefert. Auch in Bad Langensalza gibt es so ein ähnliches Projekt. Einmal im Monat gibt Franke mit ihrem Team an zwei Schulen in Bad Langensalza und Umgebung ein Frühstück aus. „Das ist für alle auch für die nicht bedürftigen Kinder. An dem Tag soll es egal sein, was bei wem in der Brotbüchse ist“, so Franke.