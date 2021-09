Tag der Offenen Gärten in Mühlhausen

„Quartierswohnen“ heißt das Projekt der Diakonie Doppelpunkt in der Holzstraße 11 und 12 in Mühlhausen. Am Denkmaltag können sich Besucher über den Umbau der vier Gebäude und das Projekt informieren (Archiv-Foto).

Mühlhausen. Zum Denkmaltag in der Kreisstadt traditionell Ökomarkt. Konzerte an der Quelle und in der Kirche.

Nicht nur Denkmaltag – in Mühlhausen wird am Sonntag auch der „Tag der offenen Gärten“ begangen, zudem gibt es den Ökomarkt. Zum Denkmaltag gibt es laut einer Ankündigung der Stadt Einblicke in die Sanierung und den Umbau des Gebäudekomplexes Holzstraße 11/12. Dort entwickelt der gemeinnützige Träger Diakonie Doppelpunkt das Wohnprojekt „Quartierswohnen“. Geöffnet ist von 10 bis 16 Uhr. Führungen werden angeboten mit Erläuterungen zu den erfolgten Sanierungs- und Umbauarbeiten sowie zum neuen Nutzungskonzept. Sonderführungen gibt es zum Thema „Friedhöfe und Bestattungskultur“ auf dem Neuen Friedhof in der Eisenacher Landstraße, der Außenstandort der Buga Erfurt 2021 ist. Sie finden um 11 Uhr und um 15 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen je Führung begrenzt. Eine Anmeldung ist nötig unter der Telefonnummer: 03601 / 404770.

Zu einem Familienprogramm laden die der Mühlhäuser Museen auf der Historischen Wehranlage am Frauentor, von 15 bis 16.30 Uhr. Eine Kinderführung dreht sich um die Sagen und Legenden zu diesem Denkmal. Eintritt und Führung kosten für Erwachsene acht, für Kinder zwei Euro. Der traditionelle Ökomarkt am 12. September dauert dann von 10 bis 17 Uhr auf dem Untermarkt. Erwartet werden rund 30 Händler mit ihren ökologischen und regionalen Produkten sowie Infostände. Zum Tag der offenen Gärten sind in Mühlhausen und Umgebung von 10 bis 17 Uhr 16 Anlagen zu besichtigen. Die Eingangsgärten, wo es den Gesamtplan gibt, sind die Schwanenteichallee 6 (Familie Hose) und der Pilgergarten der Petrikirche. Zum Abschluss folgt an der Popperöder Quelle um 17 Uhr ein Konzert mit den Mühlhäuser Kulturbundswingers – Jazz, Swing, Blues. Der Eintritt ist frei.

Um 18 Uhr beginnt zudem ein Chorkonzert zum Divi-Blasii-Fest am Untermarkt. In der Kirche musizieren die Hallenser Madrigalisten. Eintritt: zehn Euro.