Tag der offenen Tür am Tilesius-Gymnasium Mühlhausen

Mühlhausen. Ein vielfältiges Programm wird angeboten, wenn sich der Schulteil für die Klassen 5 bis 9 vorstellt.

Mit rund 650 Schülerinnen und Schülern zählt das Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium zu den größten Schulen im Unstrut-Hainich-Kreis. Beim Tag der offenen Tür am Freitag, 10. März, präsentiert sich nun der Schulteil Georgi, den die Schüler der 5. bis 9. Klassen besuchen.

Alle Unterrichtsfächer und Arbeitsgemeinschaften haben etwas für die Besucher vorbereitet, kündigt Tino Nazareth an. Seit Februar ist er Schulleiter.

Um 16 Uhr eröffnet der Schulchor den Tag der offenen Tür mit einem Programm in der Aula. Im Schulhaus werden Arbeiten aus dem Kunstunterricht gezeigt. In den Fächern Chemie und Physik können Interessierte experimentieren, und für junge Mathematiker werden Quizaufgaben angeboten. In Geschichte wird ein Film über Mühlhausen vorgestellt. Es gibt Präsentationen von Hörspielen und Video-Tutorials und ein Dutzend weiterer Mitmachangebote.

Zweite Fremdsprache künftig ab Klasse 6

Derzeit unterrichten 56 Lehrerinnen und Lehrer und Lehramtsanwärter an den Schulteilen Georgi und An der Burg, zudem zwei Fremdsprachenassistentinnen für Englisch und Italienisch. Neben der ersten Fremdsprache Englisch haben Schüler künftig ab Klasse 6 die Wahl zwischen Französisch, Italienisch oder Latein als zweiter Fremdsprache. Bislang wurde die zweite Fremdsprache ab der 5. Klasse unterrichtet.

Das Angebot der Arbeitsgemeinschaften ist vielfältig und beinhaltet unter anderem die Themen Glück, Handarbeit, Digitalisierung, Yoga, Fotografie und Mädchenfußball.

Tag der offenen Tür am Georgi-Schulteil (Feldstraße 83), Freitag, 10. März, 16 bis 18 Uhr. www.tilesiusgymnasium.de