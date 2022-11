Tagung zum Wasserstoffeinsatz im Unstrut-Hainich- und Wartburgkreis

Um die Möglichkeit, in der Wartburg- und Unstrut-Hainich-Region Wasserstoff zu produzieren und auch zu verwenden dreht sich eine Tagung am 30. November auf dem Kindel. (Symbolbild)

Kindel. Bei einem Treffen auf dem Kindel stehen regionale Projekte mit grüner Energie im Fokus.

Rund um das Thema grüner Wasserstoff dreht sich eine Tagung unter dem Titel „ZUsammenKUNFT H2 in Thüringen“ im Gewerbegebiet Kindel zwischen Eisenach und Bad Langensalza. Am 30. November kommen dort um 9 Uhr in der Veranstaltungshalle Flugraum4 Interessierte zusammen, um sich zu informieren und auszutauschen. Ziel ist auch, die regionale Zusammenarbeit im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie auszubauen.

In Diskussionen und Vorträgen werden Entwicklungen der Wasserstoffwirtschaft in Thüringen beleuchtet. Dazu gibt es eine begleitende Ausstellung. Vorgestellt wird das aktuelle Wasserstoffprojekt des Wartburgkreises zusammen mit dem Unstrut-Hainich-Kreis. Bis Sommer 2023 werden Potenziale zur Entwicklung einer regionalen, grünen Wasserstoffwirtschaft untersucht, am Ende soll ein Konzept stehen. Finanziert wird das Projekt mit Fördermitteln vom Bund.

Ein konkretes Projekt zur Gewinnung von Wasserstoff aus Sonnenenergie gibt es im Bad Langensalzaer Gewerbegebiet Nord. Für den Einsatz von Wasserstoff interessieren sich bereits Firmen auch auf dem Kindel.

Anmeldung: www.now-gmbh.de