Das Foto entstand im Mai 2013 an einer Tankstelle in Ammern (Unstrut-Hainich-Kreis). Die Spritpreise sind seitdem im Durchschnitt sogar gesunken.

Unstrut-Hainich-Kreis. Fehlende Konkurrenz in ländlichen Gebieten beeinflusst den Preis an den Zapfsäulen. Nachbarkreise laut Statistik günstiger.

Tanken im Unstrut-Hainich-Kreis deutschlandweit mit am teuersten

Ein Schock für alle Autofahrer am Neujahrstag beim Blick auf die Preistafeln der Tankstellen im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Benzinkonzerne hatten am Nachmittag eine ordentliche Schippe draufgepackt. 1,439 Euro wurde an mehreren Tankstellen in Mühlhausen für einen Liter Diesel aufgerufen. In ganz Deutschland war das Tanken zu diesem Zeitpunkt nur in vier Landkreisen noch teurer als im Unstrut-Hainich-Kreis. Das geht aus der Auswertung des Vergleichsportals benzinpreis.de hervor. Innerhalb von zwei Stunden sank der Spritpreis an den Mühlhäuser Tankstellen zum Abend hin zwar wieder, um satte 12 Cent, doch das scheint ein schwacher Trost angesichts der Bilanz des Jahres 2019.

Denn im Unstrut-Hainich-Kreis mussten Autofahrer im vergangenen Jahr beim Tanken tiefer in die Tasche greifen als in den meisten anderen Regionen Deutschlands. Die Region um Mühlhausen und Bad Langensalza belegte Platz 345 von insgesamt 402 aufgeführten Kreisen und kreisfreien Städten in der Auswertung. Für einen Liter Super-Benzin zahlten Tankkunden im Unstrut-Hainich-Kreis seit Jahresbeginn durchschnittlich 1,451 Euro, für einen Liter Diesel war es 1,273 Euro. Beim Vergleich bietet sich ein ähnliches Bild wie 2018. Deutlich günstiger war das Tanken im benachbarten Werra-Meißner Kreis in Hessen, wo der Liter Super im Schnitt fast vier Cent und der Diesel gut drei Cent günstiger war. Autofahrer konnten auch beim Tanken im benachbarten Kyffhäuserkreis sparen. Dort tankte man laut der Statistik thüringenweit am günstigsten, nämlich im Schnitt für 1,425 Euro (Super) und 1,239 Euro (Diesel). Wie es zu den teilweise extremen Preisunterschieden kommt, erklärt Oliver Reidegeld, Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen. Spritpreise seien Marktpreise, die von Angebot und Nachfrage bestimmt würden. Thüringen ist dabei eines der teuersten Bundesländer, verweist er auf die Auswertung des Automobilclubs. Laut benzinpreis.de war Super-Benzin in Thüringen 2019 am teuersten in ganz Deutschland. Beim Diesel lag der Freistaat auf Rang zwölf aller Bundesländer. Dass die Spritpreise nur eine Richtung kennen, nämlich die nach oben, kann der ADAC-Sprecher aber nicht bestätigen. In den vergangenen drei Monaten sei der Preis für Super-Benzin im Durchschnitt deutschlandweit sogar um drei Cent gesunken. 58 Prozent gehen an den Staat Natürlich kann auch der ADAC-Experte nur spekulieren, warum Kraftstoff im Unstrut-Hainich-Kreis vergleichsweise teuer ist. Prinzipiell spiele dabei die Entfernung zur nächsten Raffinerie eine Rolle; längere Transportwege, höherer Preis. Thüringen sei ein relativ bevölkerungsarmes Bundesland mit vergleichsweise wenigen Tankstellen. Dem entsprechend gebe es nicht viel Konkurrenz, die den Preis drückt. Der Kunde müsse abwägen, ob sich der Umweg zu einer günstigeren, dafür aber weiter entfernten Tankstelle lohne. Pendler haben immerhin die Möglichkeit, dort zu tanken, wo der Sprit gerade günstiger ist, so wie in angrenzenden Landkreisen (siehe Tabelle). Steuern machen den größten Anteil am Spritpreis aus. Bei Benzin beispielsweise liegt der Energiesteuersatz derzeit bei 65,45 Cent je Liter. Mit Mehrwertsteuer bleiben, laut ADAC, 58 Prozent der Tankrechnung beim Staat. Bei den Preisen beobachtet der ADAC über den Tag hinweg deutliche Ausschläge nach oben oder unten an den Preistafeln in häufigem Wechsel. Die Spitzen liegen zwischen 6 und 8 Uhr, um die Mittagszeit und zwischen 17 und 19 Uhr, also dann, wenn viele Autofahrer unterwegs sind. Grundsätzlich empfiehlt der ADAC, möglichst dann zu tanken, wenn die Nachfrage gering ist. Ab 22 Uhr besteht allerdings wieder die Gefahr, dass die wenigen geöffneten Tankstellen die fehlende Konkurrenz für ihr Geschäft nutzen. Dabei legen die großen Anbieter die Preise von der Zentrale aus fest. Handyapps zeigen die aktuellen Preise an, da könne sich ein kleiner Umweg lohnen. Noch ein Tipp des ADAC: Möglichst spritsparend fahren, also keine überschüssige Ladung transportieren, früh hochschalten, ausreichend Luft in den Reifen haben. Wie sich die Benzinpreise 2020 entwickeln werden, das gleicht laut dem ADAC-Experten einem Blick in die Glaskugel. Die weltwirtschaftliche Lage sei schwer abzuschätzen. Der Vergleich: Die Sprit-Preise der Region: Rang* / Region – Preis für Super-Benzin – Preis für Diesel (Durchschnitt Jahr 2019) 64 / Werra-Meißner-Kreis – 1,414 – 1,242 99 / Kyffhäuserkreis – 1,425 – 1,239 262 / Stadt Eisenach – 1,436 – 1,266 266 / Eichsfeld – 1,436 – 1,264 283 / Wartburgkreis – 1,435 – 1,267 313 / Stadt Erfurt – 1,448 – 1,261 345 / Unstrut-Hainich-Kreis – 1,451 – 1,273 372 / Landkreis Gotha – 1,457 – 1,288 * Platzierung unter allen 402 deutschen Land- und Stadtkreisen Quelle: Vergleichsportal benzinpreis.de