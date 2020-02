Tanz der Laichenden Hechte und Isolde vom Amt in der Bütt

Den 65. feiert der Bock – im Ballkleid oder Lumpenrock, unter diesem Motto sind die Narren in Großengottern am Samstagabend in ihr Jubiläumsjahr gestartet.

Das Showprogramm des Karnevalvereins „St. Bock“ dauerte rund dreieinhalb Stunden. Neben Tanzmariechen Madleen Schütze standen die Kindertanzgruppe „Lollipops“, die jugendlichen „Candydancers“ sowie Franz und Sissy mit einem Sketch auf der Bühne im Bürgerhaus. Viel Applaus gab es auch für das Nachwuchsballett „Dancingqueens“ und die „Lästerschwestern“, sie suchten die „Miss Sankt Bock“. Großen Beifall ernteten ebenso die „Skatrunde“ und das Männerballett „Laichende Hechte“.

Büttenredner Reiko Hecht nahm Thüringens aktuelle politische Lage aufs Korn. „Er konnte mir am Nachmittag noch nicht sagen, wie viel Zeit wir für ihn einplanen müssen, denn er wollte noch die Nachrichten um 20 Uhr abwarten und falls nötig, aktuell einfließen lassen“, sagte lächelnd Vereinsvorstand Andreas Schein mit Verweis auf die politischen Turbulenzen im Freistaat. Hecht steht schon seit vielen Jahren in Großengottern auf der Bühne. Er stammt aus dem Ort, lebt aber jetzt mit seiner Familie in Gera. Aber in der Karnevalszeit zieht es ihn immer wieder in die frühere Heimat.

Tanzmariechen Madleen Schütze bekam in Großengottern viel Applaus. Foto: Daniel Volkmann

Die Gotterschen Gäste seien ein gutes Niveau gewöhnt, sagte Andreas Schein. In diesem Jahr habe man sich dazu entschieden das Programm, um gut eine Stunde zu verkürzen, damit die Gäste auch noch einen schönen Tanzabend erleben.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft zeichnete Rolf Frielinghaus vom Landesverband Thüringer Karnevalvereine zwei Gottersche aus. Georg Rümpler bekam einen Orden für 65 Jahre im Verein und Sigurd Weiß wurde für 50 Jahre Aktivsein bei „St. Bock“ geehrt.

Schon jetzt freut sich der Verein auf den 22. Februar, um 14.11 Uhr startet der Umzug durch Großengottern. Andreas Schein geht davon aus, dass es in diesem Jahr mehr Zuschauer als sonst an der Umzugsstrecke gibt. Weil es Bad Langensalza keinen Umzug mehr gibt, haben sich schon einige Vereine bei Schein gemeldet, die gern mitmachen wollen.

Höngedaer Narren schaffen sichneue Lichttechnik an

Der Höngedaer Carneval Club (HCC) hatte zum 50-jährigen Jubiläum in ein neues Bühnenbild sowie LED-Lichttechnik investiert. „Nach der Vorlage unseres Heyeröder Künstlers Karl-Heinz Vogeley haben wir das Bühnenbild auf Stoff drucken lassen“, sagte Karina Listemann vom Verein. Dies sowie die Anschaffung neuer Technik sei nur durch viele Unterstützer möglich gewesen. Auch eine neue Dekoration für die Decke des Saals ist in Planung.

Im gut vierstündigen Programm am Samstagabend hatten die Narren in dieser Session auf ein „Best off“ gesetzt. Die Vereinsmitglieder konnten selbst entscheiden, ob sie ein gelungenes Stück der vergangenen Jahre wiederholen oder etwas Neues machen.

Letztmalig stand in diesem Jahr Isolde Käppler als „Isolde vom Amt“ in der Bütt. Nach 35 Jahren macht sie Schluss. „Ich bleibe aber meinem Verein treu, deshalb fällt der Abschied von der Bühne auch nicht so schwer“, sagte sie.

Schon jetzt freuen sich die Höngedaer Karnevalisten auf ihre Jubiläumsveranstaltung am 7. März, dazu habe man befreundete Vereine, Unterstützer und Prinzenpaare sowie Gründungsmitglieder eingeladen.

